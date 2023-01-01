الكشري في حلة واحدة: وداعاً لغسيل الأطباق المتعددة!



الكشري الكشري



قدمت الشيف أميمة البهنساوي، طريقة عمل الكشري في حلة واحدة بأسهل الخطوات ومذاق لا يقاوم.



مقادير الكشري في حلة واحدة



- 1 كوب عدس بني

- 1 كوب أرز مصري

- 1 كوب مكرونة صغيرة

- 1 بصلة كبيرة مقطعة شرائح رفيعة

- 2 فص ثوم مفروم

- 1 كوب عصير طماطم

- 1 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

- ملح، فلفل أسود، كمون

- 1 مكعب مرق

- زيت نباتي

- نشا (لتغطية البصل)

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طريقة تحضير الكشري في حلة واحدة1. تحضير العدس والأرز:- نغسل العدس جيداً وننقعه في ماء مغلي لمدة ساعة.- في حلة كبيرة، نحمر شعرية في قليل من الزيت حتى تكتسب لون ذهبي.- نصفي العدس ونضيفه إلى الحلة مع الأرز والمكرونة.- نضيف ماء مغلي حتى يغمر المكونات، ثم نضيف مكعب مرق، ملح، وفلفل أسود.- نترك الخليط على نار عالية حتى يشرب الماء، ثم نخفض النار ونتركه ينضج تمامًا.2. تحضير الصلصة:- في حلة أخرى، نحمر فصين من الثوم في قليل من الزيت حتى يصبح لونه ذهبي.- نضيف عصير الطماطم وملعقة من صلصة الطماطم، ثم نتبل بالملح، الفلفل، والكمون.- نترك الصلصة على نار هادئة حتى تتسبك جيدًا.3. تحضير البصل المقرمش:- نقطع البصل إلى شرائح رفيعة، نغطيه بالنشا، ثم نحمره في كمية كبيرة من الزيت حتى يصبح ذهبي ومقرمش.- نضع البصل المقرمش على مناديل ورقية للتخلص من الزيت الزائد.4. تحضير الدقة:- في وعاء، نمزج ملعقة كبيرة من الثوم المفروم مع قليل من الملح، الكمون، عصير ليمونتين، فنجان خل، وكوب ماء ساخن.- يمكن تسخين الدقة على النار لعدة دقائق إذا رغبت.5. تحضير الشطة:- في طاسة على النار، نضيف فنجان من الزيت ونحمر فيه ملعقة كبيرة من الشطة بحرص شديد.- نضيف فنجان من الصلصة المعدة سابقًا وفنجان من الدقة، نتركهم ليغليوا معًا ثم نطفئ النار.التقديم:- نضع الكشري في طبق التقديم ونضيف عليه البصل المقرمش، الصلصة، الدقة، والشطة حسب الرغبة.- يقدم ساخنًا وبألف هنا وشفا!