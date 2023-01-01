الكشري في حلة واحدة: وداعاً لغسيل الأطباق المتعددة!

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صورة الخبر: الكشري
الكشري


قدمت الشيف أميمة البهنساوي، طريقة عمل الكشري في حلة واحدة بأسهل الخطوات ومذاق لا يقاوم.

مقادير الكشري في حلة واحدة

- 1 كوب عدس بني
- 1 كوب أرز مصري
- 1 كوب مكرونة صغيرة
- 1 بصلة كبيرة مقطعة شرائح رفيعة
- 2 فص ثوم مفروم
- 1 كوب عصير طماطم
- 1 ملعقة كبيرة صلصة طماطم
- ملح، فلفل أسود، كمون
- 1 مكعب مرق
- زيت نباتي
- نشا (لتغطية البصل)

طريقة تحضير الكشري في حلة واحدة

1. تحضير العدس والأرز:
- نغسل العدس جيداً وننقعه في ماء مغلي لمدة ساعة.
- في حلة كبيرة، نحمر شعرية في قليل من الزيت حتى تكتسب لون ذهبي.
- نصفي العدس ونضيفه إلى الحلة مع الأرز والمكرونة.
- نضيف ماء مغلي حتى يغمر المكونات، ثم نضيف مكعب مرق، ملح، وفلفل أسود.
- نترك الخليط على نار عالية حتى يشرب الماء، ثم نخفض النار ونتركه ينضج تمامًا.

2. تحضير الصلصة:
- في حلة أخرى، نحمر فصين من الثوم في قليل من الزيت حتى يصبح لونه ذهبي.
- نضيف عصير الطماطم وملعقة من صلصة الطماطم، ثم نتبل بالملح، الفلفل، والكمون.
- نترك الصلصة على نار هادئة حتى تتسبك جيدًا.

3. تحضير البصل المقرمش:
- نقطع البصل إلى شرائح رفيعة، نغطيه بالنشا، ثم نحمره في كمية كبيرة من الزيت حتى يصبح ذهبي ومقرمش.
- نضع البصل المقرمش على مناديل ورقية للتخلص من الزيت الزائد.
4. تحضير الدقة:
- في وعاء، نمزج ملعقة كبيرة من الثوم المفروم مع قليل من الملح، الكمون، عصير ليمونتين، فنجان خل، وكوب ماء ساخن.
- يمكن تسخين الدقة على النار لعدة دقائق إذا رغبت.

5. تحضير الشطة:
- في طاسة على النار، نضيف فنجان من الزيت ونحمر فيه ملعقة كبيرة من الشطة بحرص شديد.
- نضيف فنجان من الصلصة المعدة سابقًا وفنجان من الدقة، نتركهم ليغليوا معًا ثم نطفئ النار.

التقديم:
- نضع الكشري في طبق التقديم ونضيف عليه البصل المقرمش، الصلصة، الدقة، والشطة حسب الرغبة.
- يقدم ساخنًا وبألف هنا وشفا!

المصدر: elbalad

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