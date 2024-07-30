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القهوة و اللحوم و الحلبة.. هذه الأطعمة تسبب رائحة الجسم الكريهة

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صورة الخبر: صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

تعتبر بعض الأطعمة التي نتناولها بشكل يومي من الأسباب الرئيسية لرائحة الجسم الكريهة، والتي لا تتحسن حتى مع استخدام مزيلات العرق أو الاستحمام المتكرر، ونستعرض أهم الأطعمة التي يمكن أن تؤدي إلى تغيير رائحة العرق وجعلها غير مستحبة:

الحلبة: تُعرف الحلبة بقدرتها على إحداث رائحة كريهة في الجسم، حيث تظل رائحة الجسم غير مرغوب فيها لفترة طويلة بعد تناولها، ويزداد سوءاً كلما زادت الكمية المتناولة.

الأطعمة الحارة: تؤدي تناول الأطعمة الحارة بشكل مستمر إلى حدوث رائحة جسم كريهة، حيث تحتوي التوابل مثل الفلفل الحار على مركبات ذات رائحة نفاذة يمكن أن تسبب تغييراً في رائحة العرق.
الثوم: يسبب الثوم رائحة نفس كريهة تستمر حتى 72 ساعة، ويرجع ذلك إلى احتوائه على مركب الأليسين. يُفضل تناول الثوم مطبوخاً لتقليل رائحته.

البصل: يسبب البصل أيضاً رائحة نفس غير مستحبة، ويرتبط ذلك بالمركبات الكبريتية الموجودة فيه. يمكن تقليل الرائحة بتناول البصل مطبوخاً بدلاً من النيئ.

القهوة: تسهم القهوة في تغيير رائحة البول، كما أنها تسبب جفاف الفم وزيادة التبول، مما يؤدي إلى رائحة كريهة للجسم.

اللحوم الحمراء: تسبب اللحوم الحمراء عند تناولها بكميات كبيرة رائحة كريهة للجسم، بسبب طول فترة هضمها وتعرضها للتعفن خلال هذه الفترة.
الكمون: يعتبر الكمون من التوابل التي تؤدي إلى رائحة كريهة إذا تم استخدامه بكميات كبيرة، حيث يمكن أن تستمر الرائحة السيئة لعدة أيام.

الكاري: يتسبب الكاري أيضاً في رائحة جسم غير مستحبة، بسبب احتوائه على مواد كيميائية تخرج عبر الكلى. من الأفضل تقليل استخدامه لتجنب هذه المشكلة.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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