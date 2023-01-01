القنوات الناقلة لمباراة الفراعنة ضد غينيا بيساو في تصفيات كأس العالم

يستعد منتخب مصر بقيادة المدرب حسام حسن لمواجهة غينيا بيساو فى السابعة مساء غد الاثنين على ملعب 24 سبتمبر، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 يسعى الفراعنة لتحقيق فوزهم الرابع في هذه التصفيات.
القنوات الناقلة لمباراة مصر وغينيا بيساو فى تصفيات كأس العالم 2026 هي شبكة قنوات أون تايم سبورتس المفتوحة والمجانية، بالإضافة إلى مجموعة إس إس سي السعودية الرياضية.
ويمكنكم مشاهدة مباريات منتخب مصر بث مباشر في تصفيات كاس العالم 2026، عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس المفتوحة والمجانية، الناقل الحصري الوحيد لـ مباريات مصر فى تصفيات كأس العالم 2026.
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