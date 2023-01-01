القناة الناقلة لمباراة الأهلي أمام الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا



الأهلى والترجى التونسى الأهلى والترجى التونسى

يخوض فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر مباراة هامة أمام بلدية المحلة الليلة فى الدوري المصري قبل الاستعداد لخوض مباراة مصيرية أمام الترجى التونسى في نهائي دوري ابطال أفريقيا في رحلة التتويج باللقب الثانى عشر في تاريخ القلعة الحمراء.



وأطاح الأهلي بمنافسه مازيمبي الكونغولي بعد التعادل ذهابا في ملعب الأخير 0-0، والفوز إيابا بالقاهرة 3-0 ، وصعد الترجي على حساب صن داونز الجنوب إفريقي، بعد تكرار الفوز ذهابا وإيابا 1-0.



وأصبح نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023-2024 عربيا خالصا للمرة الثامنة عشر في تاريخ البطولة، والثالثة على التوالي بعدما صعد الأهلي والوداد المغربي لنهائي البطولة في آخر نسختين.

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وسبق أن تقابل الأهلي والترجي في نهائي دوري الأبطال في نسختين سابقتين عامي 2012 و2018 .وكانت المواجهة الأولى عام 2012، وتوج الأهلي بعد التعادل 1-1 بإستاد برج العرب بالإسكندرية والفوز في رادس بنتيجة 2-1 ، وجاءت المواجهة الثانية في نهائي نسخة 2018، وفاز الأهلي بإستاد برج العرب بالإسكندرية بنتيجة 3-1، وخسر في رادس بنتيجة 0-3.موعد مباراة الأهلى القادمة أمام الترجى التونسى في نهائى دوري أبطال أفريقيايستعد الاهلى لمواجهة الترجى التونسى في رادس في العاشرة مساء السبت المقبل في رادس بذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا فيما يقام لقاء الإياب في الثامنة مساء السبت الموافق 25 مايو الجاري على ستاد القاهرة الدولى.الأهلى أكثر الأندية تحقيقا للبطولةويأمل الأهلى صاحب لقب آخر نسخة من بطولة دورى أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي، تحقيق اللقب الثانى عشر فى النسخة الحالية، ويتصدر النادي الأهلي قائمة أكثر الفرق تتويجاً ببطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 11 لقبا، بينما يأتي الزمالك فى المركز الثاني برصيد 5 ألقاب بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي.القناة الناقلة لمباريات الأهلي في دوري أبطال أفريقيا 2024يمكن مشاهدة جميع مباريات الأهلي فى دوري أبطال أفريقيا 2024 من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء