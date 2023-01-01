القنابل تسقط في كل مكان بالشرق الأوسط.. ترامب يتوقع حربا عالمية ثالثة



ترامب ترامب

قال المرشح الجمهوري الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب، إن القنابل تسقط في كل مكان بمنطقة الشرق الأوسط، متسائلًا عن الطرف المتفاوض نيابة عن واشنطن في المنطقة.

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وكتب عبر منصته تروث سوشيال، اليوم الأحد: ينام جو بايدن على شاطئ في كاليفورنيا، وهاريس منشغلة بحملتها الانتخابية.. دعونا لا نشهد حربًا عالمية ثالثة، لأن هذا ما تتجه إليه الأمور!.وفي وقت سابق، قال حزب الله اللبناني إنه شن هجوما جويا بعدد كبير من المسيرات والصواريخ نحو العمق الإسرائيلي، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شنّ ضربات واسعة في جنوب لبنان لإحباط هجوم كبير من قِبل حزب الله.وأضاف الحزب أن الهجوم الجوي بدأ باتجاه هدف عسكري إسرائيلي نوعي سيعلن عنه لاحقا، وقال إن هذا الهجوم يأتي في إطار «الرد الأولي على اغتيال القائد فؤاد شكر».من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل ستتخذ كل الإجراءات اللازمة للدفاع عن نفسها.وأضاف في بيان الأحد: نحن عازمون على بذل كل ما في وسعنا للدفاع عن بلدنا، وإعادة سكان الشمال بسلام إلى منازلهم ومواصلة الالتزام بقاعدة بسيطة: من يؤذِنا نؤذِه.وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 48 ساعة، بدءاً من الساعة 06:00 صباح الأحد.