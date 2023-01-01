القمر مختفى اليوم.. تعرف على نسبة إضاءته



صوره ارشيفيه صوره ارشيفيه

يبلغ عمر القمر 25 يومًا وهو في مرحلة الهلال المتناقص من دورته القمرية، حيث إنه مضاء بنسبة 12%، وتكشف مراحل القمر عن مرور الوقت في سماء الليل، ففي بعض الليالي عندما ننظر إلى القمر، يكون مكتملًا ومشرقًا؛ وفي بعض الأحيان يكون مجرد شريحة من الضوء الفضي.

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ووفقا لما ذكره موقع "space"، تحدث المراحل الأربع الأساسية للقمر (القمر الجديد، الربع الأول، البدر، الربع الأخير) بفارق أسبوع تقريبًا، حيث يكون البدر أكثر مراحله إبهارًا.كما أنه بعد الربع الأخير من القمر، ستكون مرحلة القمر التالية هي "القمر الجديد"، التى ستحدث يوم الاثنين 2 سبتمبر.ويعد القمر الجديد هو "مرحلة غير مرئية للقمر"، وفقًا لوكالة ناسا، لأن الجانب المضاء من القمر يواجه بعيدًا عن الأرض، نحو الشمس.