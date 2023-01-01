القمر الاصطناعي الصيني «فنغيون -3 إف1» يبدأ خدماته التشغيلية

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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الصينية، اليوم الثلاثاء، أن القمر الاصطناعي "فنغيون - 3 إف"، بدأ خدماته التشغيلية رسميًا بعد مراجعات اختبار نظام التطبيق الأرضي في المدار وعمليات التشغيل التجريبي



وأوضحت الهيئة - وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الصينية شينخوا، أن القمر الاصطناعي سيتولى المهام في المدار الذي كان يقوم به القمر الاصطناعي "إف واي-3 سي"، وسيقدم خدمات في مجالات، مثل التنبؤ بالطقس والمناخ ومراقبة الكوارث والرصد البيئي".



وذكرت أنه نظرا لأن القمر مجهز بـ10 أدوات تشغيلية، فإنه قادر على إجراء عمليات رصد كاملة الطيف وعالية الطيف، وتعمل هذه القدرات بشكل كبير على تعزيز دقة رصد الغلاف الجوي العالمي والظروف البيئية السطحية، بما في ذلك معلومات درجة حرارة الغلاف الجوي ورطوبته والغازات النزرة وتوازن إشعاع الأرض.