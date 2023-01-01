القلق والاكتئاب قد يزيدان من خطر الإصابة بأمراض المعدة: دراسة صينية



أمراض المعدة أمراض المعدة

سلطت دراسة طبية حديثة الضوء على وجود علاقة وثيقة بين الصحة العقلية ومشاكل المعدة، خاصة "ارتجاع المعدة المريئي".







وأجرى باحثون، بمن فيهم الدكتور تشيان لى من مستشفى الشعب الثالث فى مدينة "تشنجدو" في الصين، تحليلا مفصلا شمل 518 شخصا يعاني من إرتجاع المريء.

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واستخدم الباحثون طريقة تسمى "مراقبة الأس الهيدروجيني" على مدار 24 ساعة، والتي تساعد على فهم سلوك حمض المعدة، وتقييم الصحة العقلية للمشاركين، من خلال مقياس القلق والإكتئاب في المستشفى.وسلطت النتائج المتوصل إليها على وجود صلة واضحة بين شدة القلق والاكتئاب وشدة أعراض ارتجاع المرىء.. ومن المثير للاهتمام، وفق الباحثين، أن الدراسة أشارت إلى أن الرجال أكثر عرضة للإصابة بالإرتجاع المعدي المريئي من النساء، وأولئك الذين لديهم مؤشر كتلة جسم أعلى لديهم أيضا خطر متزايد للإصابة بهذه الحالة.وأكد الباحثون على أن أحد الاكتشافات البارزة فى هذه الدراسة، هو كيف ترتبط مستويات القلق المختلفة باحتمالية الإصابة بالارتجاع المعدي المريئي.وحددت الدراسة أنماطا معينة في كيفية اختلاف مستويات القلق والإكتئاب بين الأفراد.. فقد اختلفت مستويات القلق بين الجنسين، بينما تأثرت مستويات الاكتئاب بعمر المشاركين ومستويات معرفة القراءة والكتابة.وتلقي هذه الدراسة الضوء على أن العوامل العاطفية و النفسية، مثل القلق والاكتئاب تؤثر بشكل كبير على تطور وشدة إرتجاع المريء.. كما تعد الدراسة تذكيرا مهما بالحاجة إلى التعامل مع العلاج الطبي بشكل كلي، مع الأخذ في الإعتبار ليس فقط الأعراض الجسدية، ولكن أيضا الحالة العاطفية للمرضى.وشدد الباحثون على أهمية هذه النتائج للمرضى على المتخصصين فى الرعاية الصحية على حد سواء.. فيما يمكن أن يؤدى فهم العلاقة بين الصحة العقلية، والإرتجاع المعدي المريئي إلى علاجات أكثر فعالية، مع التركيز على إدارة العوامل النفسية كجزء من العملية العلاجية للارتجاع المعدي المريئي.