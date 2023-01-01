القضاء على ظاهرة سرقة السور الحديدي للطريق الدائري بالجيزة: 26 قطعة مسروقة و4 متهمين خلف القضبان

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سرقة السور الحديدي للطريق الدائري بالجيزة


ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على سائق وعاطل لاتهامهما بسرقة سور حديدي بالطريق الدائري بمحافظة الجيزة.

سرقة السور الحديدي بدائري الجيزة
ونجحت الأجهزة من ضبط سائق وعاطل، مقيمان بمحافظة الجيزة، لاتهامهما بسرقة سور حديدي بالطريق الدائري بالجيزة باستخدام سيارة ربع نقل قيادة أحدهما، وبحوزتهما "فرد خرطوش، وسلاح أبيض، واعترفا ببيع المسروقات لأحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة كرداسة تم ضبطه، وبحوزته 26 قطعة حديدية مختلفة الأحجام.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية بشأنهم.

وفي سياق آخر، كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة طهطا بمديرية أمن سوهاج بحفر بعض الأشخاص داخل عقار كائن بدائرة القسم بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار.

المصدر: cairo24

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