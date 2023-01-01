القصة الكاملة للعثور على تمساح قرية أبو صير بالجيزة



تمساح قرية أبو صير تمساح قرية أبو صير

نجح فريق من مديرية الطب البيطري بالجيزة، ومجلس مدينة البدرشين، وقسم شرطة البدرشين، في القبض والعثور على تمساح في ترعة قرية أبو صير التابعة لمركز البدرشين بمحافظة الجيزة، بعد محاولات عديدة من البحث عن التمساح استمرت لمدة 48 ساعة.

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وتحرر عن ذلك البلاغ اللازم بقسم شرطة البدرشين، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة تمهيداً لوضعه في حديقة الحيوان.وأضاف مصدر لـ"صدى البلد" أن التمساح يبلغ طوله حوالي 110 سم، وتم إحكام السيطرة عليه وربطه بطريقة محكمة تمهيداً لوضعه في حديقة الحيوان بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.وقد حصلت "صدى البلد" على الصور الأولى للعثور على تمساح قرية أبو صير التابعة لمدينة البدرشين في محافظة الجيزة، وذلك بعد أن تمكن فريق متخصص من العثور عليه والإمساك به.شهدت مدينة البدرشين حالة من الاستنفار على مدار الـ 24 ساعة الماضية عقب بلاغ أحد الأهالي بمشاهدة تمساح في ترعة على طريق سقارة السياحي.وكشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة تفاصيل 24 ساعة من البحث المستمر حتى الآن عن "التمساح" بعد إبلاغ أحد أهالي القرية بمشاهدة تمساح في الترعة أو "الرشاح" كما يطلق عليه أهالي قرية أبو صير. ورصدت غرفة عمليات مديرية أمن الجيزة تداول صور ومقطع فيديو لوجود تمساح في الترعة، فوجه اللواء سامح الحميلي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، بسرعة الانتقال إلى مسرح البلاغ واتخاذ الإجراءات اللازمة.