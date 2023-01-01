القصة الكاملة لقرار غلق ستاد القاهرة قبل لقاء الأهلي وبيراميدز



ستاد القاهرة ستاد القاهرة

أثارت تصريحات وليد عبد الوهاب رئيس ستاد القاهرة جدلا واسعا بعد الإعلان عن غلق الاستاد قبل مباراة الاهلي وبيراميدز الجمعة القادمة وبعد مرور وقت قليل من صدور هذه التصريحات الإذاعية ، صدر تصريح آخر بالعدول عن القرار واستضافة المباراة في موعدها .



القصة الكاملة لهذه التصريحات بدأت على لسان وليد عبد الوهاب الذي قال بأن هيئة الاستاد أخطرت رابطة الأندية باغلاق الاستاد يوم الجمعة 26 يوليو الجاري لاجراء عمليات الصيانة في الملعب .



وأضاف وليد عبد الوهاب في تصريحات خاصة لصدى البلد أن الجميع فسر تصريحات بشكل خاطيء وانه يتحدث عن الجمعة القادمة يوم مباراة الاهلي وبيراميدز .

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وتابع عبد الوهاب أن الملعب يحتاج صيانة سريعة بسبب استضافة عدد كبير من المباريات في وقت ضيق ما جعل أرضية الملعب تحتاج لصيانة فورية موضحا أنه لم يقصد مطلقا الجمعة القادمة بل يوم 26 يوليو ، وهو الأمر الذي كان يريد توضيحه.بيراميدز يطالب بخروج إبراهيم عادل من معسكر المنتخبفي سياق آخر أكد هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، أن النادي يدعم وبكل قوة المنتخبات الوطنية ويتعاون مع اتحاد الكرة بكل إخلاص في ذلك، مع الرغبة الأكيدة والمستمرة لدى بيراميدز لتشريف الكرة المصرية في كل المحافل .وأضاف المدير الرياضي أن نادي بيراميدز أكد التزامه تجاه منتخب مصر الأولمبي، ولبى طلب اتحاد الكرة والمدير الفني للمنتخب الأولمبي، بتواجد لاعبينا إبراهيم عادل ومحمود صابر، في معسكر المنتخب الذي انطلق يوم الجمعة 5 يوليو 2024، على الرغم من أن معسكر المنتخب ومشاركته في أولمبياد باريس تقام خارج فترة الأجندة الدولية للفيفا.وشدد هاني سعيد، على أنه وفي ظل حاجة الفريق الماسة لكل لاعبيه خلال منافسات الدوري المصري الممتاز التي ينافس فيها بيراميدز على اللقب متصدرا جدول الترتيب حتى تاريخه، فإن نادي بيراميدز، طلب السماح للاعب إبراهيم عادل بالعودة للنادي بداية من يوم الأربعاء، للانتظام في تدريبات الفريق للمشاركة في مباراة النادي بالدوري المحدد لها يوم الجمعة المقبل.وأوضح هاني سعيد أن نادي بيراميدز سيضمن عودة إبراهيم عادل بعد اللقاء مباشرة للانتظام في معسكر المنتخب بما يتضمنه ذلك من طيران وانتقالات يتحملها النادي.