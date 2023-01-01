القصة الكاملة لتعدي إمام عاشور على موظف أمن بمول شهير بأكتوبر: تفاصيل ومعلومات حديثة



صورة من المشاجرة صورة من المشاجرة



كشفت مصادر أمنية تفاصيل جديدة في مشاجرة إمام عاشور لاعب النادي الأهلي وفرد أمن المول الشهير في الشيخ زايد، حيث تبين أن إمام عاشور لم يحرر محضرا ضد فرد الأمن.



تفاصيل جديدة في مشاجرة إمام عاشور

وقالت المصادر أن إمام عاشور لاعب النادي الأهلي لم يحرر محضرا في قسم الشرطة تجاه فرد الأمن وغادر المول بعد تدخل بعض الأطراف للتصالح بينه وبين فرد الأمن، إلا أن فرد الأمن توجه إلى قسم شرطة الشيخ زايد وحرر محضرا وأرفق تقريرا طبيا بالإصابات.



وتابعت المصادر، أن بعض الأطراف في المول تدخلوا لفض المشاجرة بين إمام عاشور وفرد الأمن ثم غادر الأول المول التجاري وبعد ذلك توجه فرد الأمن لتحرير محضر في قسم الشرطة اتهم فيه إمام عاشور بالتعدي عليه بالضرب.

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التحريات تكشف تفاصيل مشاجرة إمام عاشورتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ من أفراد أمن مول شهير في الشيخ زايد، أفاد بنشوب مشاجرة بين إمام عاشور لاعب النادي الأهلي وأفراد الأمن بسبب خلافات بينهم، وعلى الفور وجه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال والفحص.وبالانتقال والفحص تبين من المعاينة والتحريات التي أجرتها فرق المباحث في الجيزة بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، نشوب مشادة كلامية بين إمام عاشور لاعب الأهلي وأفراد أمن المول، بسبب معاكسة أحدهم لزوجته أثناء تواجدهم في المول.إمام عاشور لـ مدير أمن المول: عاكس مراتي ياعموشرحت التحريات التي باشرها اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية في الجيزة، أن إمام عاشور لاعب النادي الأهلي كان متواجدا داخل المول لحضور فيلم في السينما، إلا أن أحد أفراد الأمن قام بمعاكسة زوجته فقام بالاشتباك معه ونشبت بينهم مشادة كلامية وسقط فرد الأمن على الأرض.وانتقلت الأجهزة الأمنية في الجيزة إلى موقع البلاغ حيث تبين من فحص كاميرات المراقبة نشوب مشادة كلامية تطورت لمشاجرة بين إمام عاشور لاعب النادي الأهلي وأفراد الأمن الإداري بالمول التجاري الشهير في الشيخ زايد.وقال أمام عاشور إنه كان متواجدا في المول الشهير وذهب لإحضار أشياء من السيارة إلا أنه وبعد عودته فوجئ بزوجته تخبره بأن أحد أفراد الأمن قام بمعاكستها فقام بالتوجه اليه ونشبت بينهم مشادة كلامية تطورت لمشاجرة وحضر خلالها شقيق زوجة إمام عاشور.