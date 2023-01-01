"القسام" تنشر تفاصيل .. إيقاع قوة إسرائيلية في كمين مركب

أعلنت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" إيقاع قوة إسرائيلية في كمين مركب وسط مدينة خان يونس.
وجاء في البيان: "تمكن مجاهدو القسام من إيقاع قوة صهيونية في كمين مركب حيث قاموا باستهداف ناقلة جند بقذيفة "الياسين 105" واستهداف مجموعة مكونة من 7 جنود في نفس المكان بقذيفة أخرى".
وأضاف: "وفور وصول قوة النجدة لإنقاذهم تم الاشتباك معها بالأسلحة الثقيلة وإيقاعهم جميعا بين قتيل وجريح في منطقة وسط البلد بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة".
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