"القسام" تنشر تفاصيل .. إيقاع قوة إسرائيلية في كمين مركب

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صورة الخبر: القسام
القسام

أعلنت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" إيقاع قوة إسرائيلية في كمين مركب وسط مدينة خان يونس.

وجاء في البيان: "تمكن مجاهدو القسام من إيقاع قوة صهيونية في كمين مركب حيث قاموا باستهداف ناقلة جند بقذيفة "الياسين 105" واستهداف مجموعة مكونة من 7 جنود في نفس المكان بقذيفة أخرى".

وأضاف: "وفور وصول قوة النجدة لإنقاذهم تم الاشتباك معها بالأسلحة الثقيلة وإيقاعهم جميعا بين قتيل وجريح في منطقة وسط البلد بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة".

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الاسرائيلي مقتل الرائد سيفان ويل 20 عاما من وحدة إيغوز في لواء الكوماندوس، متأثر بإصابته في كمين نفذته الفصائل الفلسطينية.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت": "سمح الجيش الإسرائيلي بنشر نبإ أن الرائد سيفان ويل 20 عاما من رعنانا وهو مقاتل في وحدة إيغوز التابعة للواء الكوماندوس، لقي حتفه متأثرا بجراح أصيب بها يوم الجمعة بعد أن أصاب صاروخ آر بي جي المبنى الذي كان يتحصن فيه في خان يونس".

المصدر: نوفوستي

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