"القسام": تعلن مقتل 7 جنود إسرائيليين في عملية مركبة شمال قطاع غزة

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أعلنت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" اليوم الثلاثاء أنها "أجهزت على 7 جنود إسرائيليين في عملية مركبة شرق معسكر جباليا شمال قطاع غزة.



وقالت "القسام" في بيان لها: "في عملية مركبة.. تمكن مجاهدو القسام من استهداف دبابة مركافاه بقذيفة "الياسين 105" وإيقاع طاقمها بين قتيل وجريح، وبعدها أجهز مجاهدونا على 7 جنود صهاينة تواجدوا خلف الآلية المستهدفة من مسافة الصفر شرق معسكر جباليا شمال قطاع غزة".



ومنذ صباح اليوم، أعلنت "القسام" عن شن عدة عمليات ضد الجيش الإسرائيلي، وجاء في بيانات عدة لها:

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