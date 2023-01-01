"القسام" تعلن تفجير لغم في دبابة إسرائيلية أدى إلى تدميرها بالكامل وقتل طاقمها



تفجير لغم في دبابة إسرائيلية تفجير لغم في دبابة إسرائيلية

أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، تنفيذ كمين محكم ضد قوة إسرائيلية مدرعة، وتفجير لغم ذي قدرة تدميرية عالية بدبابة من طراز "ميركافاه" ما أدى إلى تدميرها وقتل طاقمها.



"القسام" تنفذ كمينا مركبا ضد الجيش الإسرائيلي وتؤكد قتل جنود من "مسافة صفر"

وقالت "القسام" في بيان عبر قناتها على "تلغرام": "تمكن مجاهدو القسام من إعداد كمين محكم لقوة صهيونية مدرعة وتجهيز لغم خاص بقوة تفجيرية كبيرة زُرع تحت طريق مرورها بعد عمليات رصد استمرت لعدة أيام في شارع البحر جنوب حي تل السلطان غرب مدينة رفح".



وأضافت: "عند مرور القوة في الدقائق الأولى من صباح هذا اليوم (الخميس) وتموضع دبابة "ميركفاه" فوق اللغم، قام المجاهدون بتفجيره بها ما أدى لتدميرها -بشكل كامل- وقتل طاقمها، واستمرت عمليات إخلاء أشلاء الجنود القتلى وحطام الدبابة عدة ساعات".

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وفي وقت سابق الخميس، أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" تنفيذ كمين مركب استهدف جنود وآليات الجيش الإسرائيلي في مخيم الشابورة بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، تم فيه استهداف 4 آليات إسرائيلية والإجهاز على عدد من الجنود من المسافة صفر.