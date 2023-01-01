

الفيديو- أحمد مالك: هذا الفنان أحقد عليه كثيرا لا يفعل شيئا ويتقاضى أموالا كثيرة الفيديو- أحمد مالك: هذا الفنان أحقد عليه كثيرا لا يفعل شيئا ويتقاضى أموالا كثيرة

حل الممثل أحمد مالك ضيفا في برنامج "من الدوبلكس" مع الدمية الشهيرة "أبلة فاهيتا"، وقبل حواره مع "فاهيتا"، تحدث مالك إلى الدمية الصغيرة "كارو" ليملأ استمارة خاصة للتعريف به.



كشف مالك عن عمره وهو 22 عاما، وهو من مواليد برج الميزان، وأكثر ما يكرهه في شكله هو أنه يشعر بأنه ممتليء من منطقة الأجناب.



أما عن اسم يُطلق عليه ولا يفضله فهو اسم "كوكي"، وأول أجر تقاضاه هو 200 جنيه عن ظهوره في حملة دعائية لمنتج "مكرونة"، وأكثر عمل تسبب في شهرته هو دوره في مسلسل "الجماعة"، أما عن بداية تأخره في الدراسة مع تركيزه في العمل بشكل احترافي أكثر وكان مع مسلسل "مع سبق الإصرار".

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وأسوأ عيب في شخصيه هو أنه يريد كل شيء ومتردد، وأكثر شيء يضيع وقته فيه هو الإنترنت.كما كشف مالك عن فريقه المفضل وهو فريق الزمالك، وأكثر ممثل يحقد عليه هو رامز جلال لأنه لا يفعل أي شيئاً ويأخذ أموالا كثيرة.يذكر أن برنامج "أبلة فاهيتا.. لايف من الدوبلكس" عاد في موسمه السادس، ويُعرض في الساعة 11 مساء يومي الجمعة والسبت على cbc.