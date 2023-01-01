الفضاء الصينية: هبوط مركبة العودة للمسبار القمري «تشانغ آه - 6» على الأرض



صوره ارشيفيه صوره ارشيفيه

أعلنت هيئة الفضاء الوطنية الصينية، هبوط مركبة العودة للمسبار القمري الصيني "تشانغ آه-6" على الأرض، اليوم الثلاثاء، حاملة العينات الأولى في العالم التي تم جمعها من الجانب البعيد للقمر.



وأضافت الهيئة، في بيان اليوم وفقا لوكالة الأنباء الصينية"شينخوا"، أن مركبة العودة هبطت في المنطقة المحددة بدقة في راية سيتسيوانج في منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم بشمالي الصين، وحققت المهمة نجاحا كاملا.



