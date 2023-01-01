الفرق بين سيتروين C3 وميتسوبيشي إكليبس كروس 2024



سيتروين C3 سيتروين C3

سوق السيارات المصري يتوافر به الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وجاءت هذه الطرازات بالعديد من المميزات والتكنولوجيات الحديثة التي جعلت هناك إقبالا من قبل المواطنين على شرائها، بالإضافة إلى أن أسعار السيارات الجديدة تشهد تراجع نتيجة استقرار سعر صرف الدولار، وذلك أدى إلى زيادة اقبال المواطنين على شرائها.



- أبعاد سيتروين C3 موديل 2024



تأتي سيارة سيتروين C3 موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بطول 3996 مم، وعرض 2007 مم، وارتفاع 1490 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2539 مم .

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