الفرق بين سيارة مينى كوبر و سياره فيات 500 الكوبيه | أسعار ومواصفات

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سوق السيارات المصري يضم باقة متنوعة من طرازات السيارات الجديدة التي يبحث عنها المواطنين لما يتوافر بها من مميزات وتكنولوجيات متطورة تعمل علي راحة قائد السيارة وركابها ، بالإضافة الي ان سوق السيارات شهد تراجعات كبيرة في أسعار السيارات ، وذلك يعود الي استقرار سعر صرف الدولار مما ادي الي تراجع قيمة الاوفر برايس التي كان يتم وضعها علي السعر الرسمي للسيارة ومن ضمن هذه الإصدارات سيارة مينى كوبر و فيات 500 موديل 2023 .
- محرك مينى كوبر موديل 2023 :
تستمد سيارة مينى كوبر موديل 2023 قوتها من محرك سعه 1500 سي سي تيربو، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 8.2 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 8 سرعات، وتنتج عزم دوران يصل الي 220 نيوتن/متر ، وتنتج قوة 136 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 210 نيوتن/متر .
- أبعاد مينى كوبر موديل 2023 :
تأتي سيارة مينى كوبر موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بطول 3876 مم، وعرض 1727 مم، وارتفاع 1414 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2495 مم .
- أسعار مينى كوبر موديل 2023 :
الفئة الأولي من سيارة مينى كوبر موديل 2023 تباع بسعر مليون و 350 ألف جنيه .
الفئة الثانية من سيارة مينى كوبر موديل 2023 تباع بسعر مليون و 470 ألف جنيه .
الفئة الثالثة من سيارة مينى كوبر موديل 2023 تباع بسعر مليون و 500 ألف جنيه .
الفئة الرابعة من سيارة مينى كوبر موديل 2023 تباع بسعر مليون و 530 ألف جنيه .
- محرك فيات 500 موديل 2023 :
تتسارع سيارة فيات 500 موديل 2023 من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 10.5 ثانية ، وبها محرك سعه 1400 سي سي ، ومدعومة بناقل حركة أوتوماتيك، وتحتاج الي 5.8 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، وبها خزان وقود سعه 35 لتر ، ويصل عزم دورانها الي 131 نيوتن/متر ، وبها قوة 100 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 182 كم/ساعة .
- أبعاد فيات 500 موديل 2023 :
تتوافر سيارة فيات 500 موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بطول 3546 مم، وعرض 1627 مم، وارتفاع 1488 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2300 مم .
- أسعار فيات 500 موديل 2023 :
تتوافر سيارة فيات 500 موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بفئه واحدة يصل سعرها الي 900 ألف جنيه .
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