

الـ FBI يقتحم منزل موظفة في RT ويعتدي عليها بالضرب. الـ FBI يقتحم منزل موظفة في RT ويعتدي عليها بالضرب.

قام ضباط مسلحون من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي بالاعتداء على موظفة تعمل في قناة RT أثناء تنفيذ عملية تفتيش في منزلها بمدينة ميامي بولاية كاليفورنيا، حيث صادروا أجهزتها الشخصية.

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حيث وصل 20 ضابطًا من مكتب التحقيقات الفيدرالي بكامل عتادهم وسلاحهم إلى منزل الموظفة حوالي الساعة الخامسة صباحًا يوم الأربعاء، وامتنعنا عن ذكر اسمها لأسباب أمنية. في تلك اللحظة، كانت الموظفة نائمة، ومنعوها من تغيير ملابسها واعتدوا عليها بالضرب.وأوضحت الموظفة أن القوى الأمنية الأمريكية قامت بتفتيشها جسديًا بموجب "أمر منفصل"، وبعد انتهاء عملية التفتيش في المنزل، استجوبوها لمدة خمس ساعات تقريبًا حول علاقتها برئيسة تحرير شبكة RT، مارغريتا سيمونيان، وعدد من كبار مديري القناة.كما قامت القوى الأمنية الأمريكية بفحص المراسلات الشخصية للموظفة مع إدارة القناة، وأجبروها على فتح هاتفها، وصادروا جميع أجهزتها الإلكترونية.وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي مهتمًا بشكل خاص بضابط المخابرات الأمريكي السابق، سكوت ريتر، الذي كان يقدم تقارير وتحليلات لصالح RT. وحاولت أجهزة الأمن الأمريكية أيضًا الحصول على معلومات حول تمويل القناة.لم يتم توجيه أي اتهامات رسمية للموظفة، لكنها أُدرجت كمشتبه بها في قضية معينة، مما دفعها لمغادرة الولايات المتحدة حفاظًا على سلامتها.وفي 4 سبتمبر، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على رئيسة تحرير قناة RT، مارغريتا سيمونيان، ونائبيها أنطون أنيسيموف وإليزافيتا برودسكايا.كما شملت العقوبات نائب رئيس خدمة البث الإخباري لقناة RT، أندريه كياشكو، ورئيس قسم مشاريع الإعلام الرقمي، قسطنطين كلاشينكوف، والموظفة في قسم مشاريع الإعلام الرقمي، يلينا أفاناسييفا.إلى جانب ذلك، تعمل وزارة الخارجية الأمريكية على تشديد القوانين المتعلقة بمجموعة روسيا سيفودنيا الإعلامية وهياكلها التأسيسية، معتبرة أنها "مكاتب تمثيل أجنبية".وتدعي الولايات المتحدة، بدون تقديم أدلة، وجود "تأثير عدائي" على الانتخابات الرئاسية في البلاد، وهو ادعاء رفضته السلطات الروسية مرارًا.