العظمى 44| حالة الطقس اليوم شديدة الحرارة.. واحترس من تلك الظاهرة

الطقس اليوم شديدة الحرارة
يبحث عدد كبير من المواطنين عن حالة الطقس بشكل يومي، وذلك لاستئناف عطلتهم الأسبوعية بالأماكن الساحلية، قبل انتهاء موسم الصيف، ولذلك نكشف لكم من خلال هذا الموضوع تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد.
حالة الطقس
حالة الطقس اليوم الاحد
أفصحت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الاحد، حيث أنه من المتوقع أن يكون حار في النهار ورطب ليلاً على أغلب الأنحاء.
شبورة مائية
وحذرت هيئة الأرصاد المواطنين من ظهور شبورة مائية ابتداء من الآن الساعة الخامسة صباحاً حتى الساعة الثامنة صباحاً، وشددت على المواطنين ان يتوخوا الحذر أثناء القيادة، وذلك لتجنب الحوادث.
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حالة الملاحة البحرية
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن حالة البحر المتوسط، حيث ستكون حالته معتدلة، وارتفاع الأمواج من (1.5 إلى 2) متر، واتجاه الرياح شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر، فأوضحتِ الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن حالته من خفيف إلى معتدل، وارتفاع الأمواج من (1 إلى 1.5) متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.
رطوبة مرتفعة
وأكدت الأرصاد الجوية أن هناك ارتفاعا في معدلات الرطوبة لتتراوح بين 75% إلي 80%، وتزيد من الشعور بحرارة الطقس بقيم تتراوح من 2 إلي 3 درجات.
حالة الطقس
درجات الحرارة الأحد
وفي بيان درجات الحرارة لحالة الطقس اليوم الاحد هناك بعض المحافظات تصل العظمى بها إلى 44 درجة ونرصد لكم هذا في السطور التالية.
القاهرة العظمى 36، الصغرى 26
العاصمة الإدارية العظمى 37، الصغرى 27
الإسكندرية العظمى 33 والصغرى 24
العلمين الجديدة العظمى 32 والصغرى 24
مطروح العظمى 32 الصغرى 25
شرم الشيخ العظمى 40 ، الصغرى 31
الغردقة العظمى 40، الصغرى 30
أسيوط العظمى 40، الصغرى 26
سوهاج العظمى 41 الصغرى 27
قنا العظمى 43 الصغرى 29
الأقصر العظمى 43، الصغرى 29
أسوان العظمى 44، الصغرى 30
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