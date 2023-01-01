العظمى 44| حالة الطقس اليوم شديدة الحرارة.. واحترس من تلك الظاهرة



الطقس اليوم شديدة الحرارة الطقس اليوم شديدة الحرارة



يبحث عدد كبير من المواطنين عن حالة الطقس بشكل يومي، وذلك لاستئناف عطلتهم الأسبوعية بالأماكن الساحلية، قبل انتهاء موسم الصيف، ولذلك نكشف لكم من خلال هذا الموضوع تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد.

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