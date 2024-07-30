العثور على مومياء طفل من عصر ما قبل الإنكا

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كشفت دراسة جديدة أن مومياء طفلاً من حضارة الإنكا بمنطقة سيررو إل بلومو في تشيلي لقى حتفه نتيجة ضربة بآلة حادة على الرأس إذ كان قربانًا للآلهة ضمن طقس ديني قبل أكثر من 500 عام.

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وبحسب صحيفة "اندبيدنت" البريطانية، خضعت مومياء بلومو الشهيرة للطفل البالغ من العمر 8 سنوات، والتي عثر عليها علماء أثار في وضع الجلوس، معانقًا ركبتيه، للكثير من عمليات التحليل وافح منذ اكتشافها في عام 1954.واعتقد الباحثون في الماضي أن الصبي تناول مواد مخدرة على يد الكهنة لتسهيل خروج روحه ضمن طقس ديني قبل وضعه في قبر من الجليد.وأفاد المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي في تشيلي إن المومياء تعود إلى طفل قُتل حوالي عام 1460 في حفل تضحية يسمى Qhapaq hucha أو Capacocha ، والذي من المرجح أن يحضره النبلاء والكهنة ومسؤولو إمبراطورية الإنكا وتشير دلائل علمية إلى أن الصبي سار أكثر من 2000 كيلومتر من جنوب وسط بيرو إلى سيرو إل بلومو على مدى عدة أشهر، كما يتضح من خلال علامات على قدميه، بحسب ما يقول الباحثون.ويعتقد الخبراء أن لحظات الصبي الأخيرة كانت على الأرجح تتسم بالإرهاق الناجم عن الرحلة الطويلة والارتفاع الشاهق وتناول مادة مخدرة قبل وضعه في غرفة مستطيلة ذات أرضية متجمدة مما أدى إلى انخفاض حرارة الجسم والوفاة.وتتضمن القبر الجليدي تمثالان للجمال - أحدهما مصنوع من سبيكة من الذهب والفضة والآخر مصنوع من الصدف، ويشتبه علماء الآثار في أن مثل هذه التضحيات كانت على الأرجح وسيلة حاول بها الإنكا ضمان انضمام أفضل البشر إلى آلهتهم.تكشف عمليات مسح الأشعة المقطعية الجديدة لجزء رأس مومياء بلومو عن علامات على إصابة قوية بالقوة في العظم الأمامي لجمجمة الصبي "تم تنفيذها بمهارة".وقال باحثون من المتحف إن الوفاة نجمت عن ارتطام جسم غير حاد من اليمين إلى اليسار برأس الفتى عندما كان الطفل واقفاً ورأسه لأسفل.وتغيير هذه النتائج الجديدة المعتقدات السابقة حول طبيعة طقوس التضحية بالأطفال لإله الشمس في إمبراطورية الإنكا، وخاصة خلال شهر الحصاد.وأكد تحليل الجينوم أيضًا أن أصول مومياء الصبي تعود إلى جنوب وسط جبال الأنديز وأفراد قدماء من شمال تشيلي بالإضافة إلى المرتفعات الجنوبية في بيرو.