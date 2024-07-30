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العثور على طائرة مفقودة منذ 17 عاماً

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صورة الخبر: صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

في عالم الطيران، تظل بعض الحوادث غامضة لعقود، مما يثير التساؤلات حول مصير الركاب والمركبات.

ووفقًا لـ"سبوتنيك عربي"، أعلنت شرطة ولاية ميشيجان الأمريكية، عن اكتشاف طائرة صغيرة تحطمت قبل 17 عامًا، وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن مجموعة من الباحثين عثرت على الطائرة في بحيرة هورون، بالإضافة إلى رفات راكب مفقود منذ فترة طويلة.

الراكب الذي تم التعرف عليه هو "إتش بروك ستوفر جونيور"، البالغ من العمر 56 عامًا، والذي كان يقيم في واشنطن، حيث كان "ستوفر" على متن الطائرة التي غادرت جزيرة ماكيناك متجهة إلى بلدة صغيرة في شبه جزيرة ميتشيجان الدنيا في أغسطس2007.
وأظهرت المعلومات، أن "ستوفر" وخطيبته "كارين دودز"، كانا على متن طائرة "سوكاتا تي بي-20 ترينيداد" عندما اختفت، وتم العثور على رفات "دودز" بعد شهرين من الحادث، لكن لم يُعثر على "ستوفر" أو الطائرة.

من جانبها، أكدت شرطة ميشيجان، أنه في أكتوبر 2023 استأنفت شركة خاصة جهود البحث، وفي أغسطس 2024 عثر فريق البحث على حطام الطائرة بالقرب من جزيرة بويس بلانك إيلاند، وتم تحديد هوية "ستوفر" بفضل الغواصين الذين اكتشفوا بقايا هيكله العظمي، وبدعم من مركز الأنثروبولوجيا الشرعية بجامعة شمال متشيجان.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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