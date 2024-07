العثور على ساعة أبل فى المحيط بعد عام من فقدانها..لا تزال تعمل..

صوره ارشيفيه صوره ارشيفيه

يستخدم العديد من الأشخاص ساعة آبل ووتش لأغراض صحية متنوعة، بما في ذلك الذهاب للغوص في المحيط وهم يرتدون الساعة الذكية لمساعدتهم على تتبع بيانات اللياقة البدنية الخاصة بهم، لكن مثل هذه الرحلات يمكن أن تكون محفوفة بالمخاطر حيث يمكنك بسهولة أن تفقد آبل ووتش في أعماق المحيط مما قد يكون بمثابة كابوس للتعافي.

هذا بالضبط ما حدث مع شخص قام بتوثيق القصة بأكملها في مقطع فيديو، لكن التطور في النص هو أنه تمكن من استعادة ساعة آبل ووتش الخاصة به، بعد أكثر من عام من فقدانها في المحيط.كان الشخص الذي يُدعى جاريد بريك يمارس رياضة الغوص بانتظام، ولكن في أحد الأيام، عندما عاد من الغوص، لاحظ أن ساعة آبل ووتش لم تعد موجودة على معصمه، قال بريك: “لم أكن أدرك ذلك في ذلك الوقت، لقد تشتت انتباهي بالجمال الحقيقي لذلك المكان”.الشيء الجيد في أجهزة آبل هو أنه ما لم تتم سرقتها، فإن شبكة Find My موثوقة وأظهرت قيمتها لبريك مرة أخرى، يقول في الفيديو إنه قرر وضع علامة على آبل ووتش على أنها مفقودة على شبكة Find My وكان يأمل في حدوث معجزة ما ويكون قادرًا على استعادة الوحدة.وفي هذه الأثناء حصل على بريد صوتي من شخص بالقرب من المنطقة التي فقدت فيها ساعة آبل ووتش، والذي ادعى أنه عثر على الوحدة المفترضة، أصبحت الأمور أكثر إثارة للاهتمام حيث كانت ساعة آبل ووتش، التي تم انتشالها بعد أكثر من عام من المحيط، تعمل وأظهرت الرسالة التي مفادها أن بريك وضعها لشبكة Find My وحصل بريك على ساعة آبل ووتش في مقر إقامته.تعد Apple Find My وشبكات التتبع الأخرى مفيدة، حتى إذا كان الجهاز غير متصل بالإنترنت، لذلك لا يمكننا التأكيد على هذا بما فيه الكفاية ولكن يجب عليك تمكين ميزة Find My على جهاز أندرويد أو آبل الخاص بك على الفور.