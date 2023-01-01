العثور على ثلاث جثث لرهائن إسرائيلية في رفح (صورة)



جثث لرهائن في رفح جثث لرهائن في رفح

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه عثر على جثث 3 رهائن في رفح في جنوب قطاع غزة، وذلك في عملية دارت خلالها معارك عنيفة في المنطقة.



الجيش الإسرائيلي يعلن العثور على ثلاث جثث لرهائن في رفح (صورة)الجيش الإسرائيلي يعلن تخليص جثث 3 أسرى إسرائيليين في غزة

وقال الجيش في بيان إنه "استنادا إلى معلومات استخباراتية تم التحقق منها بحوزتنا، تم قتل الرهائن خلال هجوم 7 أكتوبر وتم اختطافهم من تقاطع مفلسيم إلى غزة من قبل حماس. وتم إنقاذ جثث الرهائن خلال الليل خلال عملية مشتركة للجيش الإسرائيلي والشاباك في جباليا".



وأفاد بأن الرهائن هم حنان يافلونكا وميشيل نيسنباوم والراحل أوريون هيرنانديز، و"أبلغ ممثلو جيش الدفاع الإسرائيلي عائلاتهم اليوم".