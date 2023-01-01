الطقس اليوم في مصر: حار نهارًا على الوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل ليلًا



طقس حار نهارا طقس حار نهارا

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية ، أن يشهد اليوم السبت، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.



ومتوقع اليوم نشاط رياح على كافة الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة بشمال وجنوب الصعيد .



وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم السبت : القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 18، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 17، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 14، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 22، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 24، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 25.