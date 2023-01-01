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الطب الشرعى: اللاعب أحمد فتوح متعاطى مخدر الحشيش فقط

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صورة الخبر: اللاعب أحمد فتوح
اللاعب أحمد فتوح

تنظر محكمة جنايات مطروح، غدا الاثنين، محاكمة لاعب نادى الزمالك أحمد فتوح، حيث وجهت النيابة العامة للاعب - عقب إحالته لمحكمة الجنايات - عددا من التهم منها إحراز بقصد التعاطي لمخدر الحشيش قيادة سيارة تحت تأثير المواد المخدرة، التسبب في وفاة المجني عليه "السيد أحمد".

كانت أحداث القضية المقيدة، برقم 1939 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة العلمين، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح، إخطارا من ضباط قسم شرطة العلمين بقيام المتهم "أحمد فتوح" لاعب كرة قدم محترف، قام بالاصطدام بالمجني عليه "السيد أحمد" أثناء عبوره الطريق بسبب السرعة الزائدة، وذلك كون المتهم متعاطيا مخدر الحشيش.

وتبين من التحقيقات، من شهادة مدير مصلحة الطب الشرعي، أن المتهم متعاطي لمخدر الحشيش، وأن ناتج الحشيش المبين في التقرير، هو نتيجة تناول جوهر الحشيش وذلك لظهوره منفردا دون وجود ثمة عقاقير أو مستخلصات أخرى، وكذلك عدم وجود أي أنواع عقاقير طبية مصرح بتداولها.
كما أوضح خبير مصلحة الطب الشرعي، أنه بإجراء التحاليل على العينات المرسلة، إلي انتهاء تلك التحليل إلي إيجابية العينات، وتعاطي المتهم لمخدر الحشيش أو أي من مشتقاته، وأنه تم العثور علي نواتج الحشيش المخدر بعينة البول المرسلة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالة المتهم إلي محكمة جنايات مطروح للمحاكمة.

المصدر: youm7

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