الطب الشرعى: اللاعب أحمد فتوح متعاطى مخدر الحشيش فقط

تنظر محكمة جنايات مطروح، غدا الاثنين، محاكمة لاعب نادى الزمالك أحمد فتوح، حيث وجهت النيابة العامة للاعب - عقب إحالته لمحكمة الجنايات - عددا من التهم منها إحراز بقصد التعاطي لمخدر الحشيش قيادة سيارة تحت تأثير المواد المخدرة، التسبب في وفاة المجني عليه "السيد أحمد".كانت أحداث القضية المقيدة، برقم 1939 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة العلمين، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح، إخطارا من ضباط قسم شرطة العلمين بقيام المتهم "أحمد فتوح" لاعب كرة قدم محترف، قام بالاصطدام بالمجني عليه "السيد أحمد" أثناء عبوره الطريق بسبب السرعة الزائدة، وذلك كون المتهم متعاطيا مخدر الحشيش.
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