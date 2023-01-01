الطب التجديدي .. خطوة جديدة في علاج غضروف الركبة بدون جراحة

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في خطوة طبية مبتكرة، نجح فريق بحثي في جامعة تكساس إيه آند إم في تطوير سدادة اصطناعية جديدة تستخدم لعلاج تلف الغضروف في الركبة، مما يمكن أن يقلل من الحاجة إلى جراحات استبدال الركبة الكاملة،تستهدف هذه التقنية المبتكرة الأشخاص الذين يعانون من آلام مزمنة وفقدان وظيفة المفصل نتيجة لتلف الغضروف والعظام في الركبة،بحسب ما جاء من ديلي ميل.



وتعتمد السدادة الاصطناعية على تقنية CC-ROP التي تتكون من غطاء هيدروجيل قوي يحاكي خصائص الغضروف الطبيعي، بالإضافة إلى قاعدة سقالة بوليمرية مسامية، هذه التقنية الجديدة تعد بديلاً واعدًا للعلاجات التقليدية التي قد تتضمن تدخلاً جراحيًا معقدًا، مما يمنح المرضى خيارًا أكثر فعالية وأقل تكلفة.



وتمثل السدادة الاصطناعية خطوة هامة نحو تقديم حلول طبية مبتكرة للمرضى الذين يعانون من مشاكل الركبة، حيث يتطلع الباحثون إلى تقديم الراحة وتحسين نوعية الحياة لهؤلاء المرضى بشكل كبير.