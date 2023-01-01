الصين تكشف عن أول روبوت يركض مثل الإنسان

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كشفت شركة صينية عن روبوت يعمل بالذكاء الاصطناعي يشبه الإنسان، وهو جيد بشكل مخيف في تقليد الحركات.



وتعمل شركة Astribot ومقرها شنتشن على الروبوت منذ عام، وفقًا لموقعها على الإنترنت، وتأمل أن تجعله متاحًا تجاريًا في وقت لاحق من هذا العام.



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الروبوت، المعروف باسم S1، أسرع وأقوى بكثير من الإنسان العادي.

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ووفقًا لـ Astribot، يمكن للروبوت تنفيذ الحركات بسرعة قصوى تبلغ 10 أمتار في الثانية، والتعامل مع حمولة تبلغ 10 كجم لكل ذراع.وعلى سبيل المقارنة، يمكن للذكر البالغ أن يصل إلى سرعة حوالي سبعة أمتار في الثانية.وهذه السرعة هي التي تجعله قادرًا على سحب قطعة قماش من أسفل عمود كؤوس النبيذ دون أن يطرقها - وهو إنجاز لن يتمكن سوى عدد قليل من البشر من سحبه بنجاح.ويتمكن الروبوت S1 على القيام بمهام دقيقة بشكل لا يصدق، بدءًا من تقليب شطيرة في مقلاة إلى كتابة الخط.ويُظهر مقطع الفيديو الذي أصدرته Astribot والذي يعرض قدرات S1، أداء الروبوت للمهام اليومية الكلاسيكية، مثل إصلاح المشروبات وإعداد الطعام.ويسلط الضوء على كيف يمكن لهؤلاء الرفاق الآليين أن يصبحوا موظفين منزليين في المستقبل.لكن Astribot لا يتصور أن هؤلاء البشر هم مجرد خدم للأثرياء.وتتوقع الشركة أن تتولى الروبوتات البشرية الوظائف البشرية التي تعتبر الأكثر خطورة.ووفقًا لموقع Astribot الإلكتروني، "يمكنهم التعلم والتفكير والعمل مثل الأشخاص."ويمكنهم استخدام الأدوات والمعدات البشرية لمساعدة الأشخاص على إكمال المهام المملة أو الصعبة أو الخطيرة."ويشير الموقع أيضًا إلى أن الشركة الأم، Stardust Intelligence، قد تم تأسيسها على يد Lai Jie، الذي عمل أيضًا مع مختبر Tencent Robotics، وBaidu، وجامعة هونغ كونغ للفنون التطبيقية.وفي وقت سابق من هذا الشهر، أظهرت شركة بوسطن ديناميكس للعالم روبوتها الجديد أطلس ، الذي كان قادرًا على أداء حركات يوغا خارقة للإنسان.