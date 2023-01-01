الصين.. تزايد الاعتماد على الروبوتات في تصنيع السيارات الكهربائية



صورة أرشيفية صورة أرشيفية

تقوم شركات صناعة السيارات الصينية باستخدام روبوت يعمل بالذكاء الاصطناعي بدلاً من البشر؛ ليتأكد من أن السيارات آمنة للقيادة.



يقوم الروبوت بعمله بدء من فحص حزام الأمان إلى اختبار قفل الباب، وهما جانبان مهمان في تصنيع السيارات، وكذلك فحوصات جودة الجسم، وتعبئة الزيت للسيارات.



وفي اللقطات التي تم نشرها على موقع تبادل الفيديوهات يوتيوب، يظهر روبوت واحد يبلغ طوله 5.5 قدم، وتم تسميته باسم "Walker S"، وهي يجري عبر عدد من فحوصات السلامة أثناء سيرها بجانب المركبات في المصنع.

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ويعتقد المدير العام لإحدى شركات السيارات، أن إدخال الروبوتات إلى مصنع السيارات سوف "يسرع" صناعة السيارات، حسبما ذكر موقع Gizmochina , وأن هذا لن يؤدي إلى تحسن أكبر في مستوى التصنيع الذكي للمصنع فحسب، بل سيصبح أيضًا نمطًا جديدًا للتصنيع الذكي في صناعة السيارات , حيث يتميز الروبوت بخوارزميات متقدمة للتحكم في أنتاج السيارة، ويمكنه التواصل بسهولة مع نظام المصنع والوصول إلى حالة خط إنتاج السيارات ومشاركة البيانات المجمعة في الوقت الفعلي.يذكر أنه في وقت سابق من هذا العام، أعلنت شركة سيارات أمريكية أنها تقوم بتطوير واختبار الروبوتات ذات الأغراض العامة لدخول قوتها العاملة , وأنه يتم تطوير الروبوتات للقيام بمهام صعبة أو غير آمنة في عملية التصنيع , وفي الوقت نفسه، يمكن رؤية العمال البشريين في الخلفية وهم يؤدون أدوارهم، مما يشير إلى أنه يمكن إعداد الروبوتات والبشر للعمل جنبًا إلى جنب.