الصين تتصدر براءات الإختراع في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي عالميًا

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أظهر تقرير جديد صادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) التابعة للأمم المتحدة، أن المخترعين المقيمين في الصين يقدمون أكبر عدد من براءات الاختراع المتعلقة بما يسمى "الذكاء الاصطناعي التوليدي".



وجاء على الموقع الرسمي للأمم المتحدة، أنه وفقا لتقرير واقع براءات الاختراع الصادر عن المنظمة، بين عامي 2014 و2023، صدرت أكثر من 38 ألف براءة اختراع في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي من الصين، أي ستة أضعاف تلك التي قدمها المخترعون في الولايات المتحدة، التي حلت في المركز الثاني.



ووفقا للتقرير، فإن الذكاء الاصطناعي التوليدي يتيح للمستخدمين إنشاء محتوى بما في ذلك النصوص أو الصور أو الموسيقى أو أكواد البرامج، مما يعمل على تشغيل مجموعة من المنتجات الصناعية والاستهلاكية، بما في ذلك روبوتات الدردشة مثل تشات جي بي تي أو جوجل جيميناي أو إيرني الصادر عن بايدو تغيير قواعد اللعبة.

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من جانبه، قال دارين تانج، المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية: "لقد برزت تقنية - الذكاء الاصطناعي التوليدي كتكنولوجيا غيرت قواعد اللعبة ولديها القدرة على تغيير الطريقة التي نعمل بها ونعيش ونلعب بها".ووفقا لتقرير للمنظمة فإنه منذ تقديم بنية الشبكة العصبية العميقة في عام 2017 والتي أصبحت الآن مرادفة للذكاء الاصطناعي التوليدي، زاد عدد براءات اختراع الذكاء الاصطناعي التوليدي بأكثر من 800% حتى عام 2023.ووفقا للتقرير، تمثل براءات اختراع الذكاء الاصطناعي التوليدي حاليا 6 % من جميع براءات اختراع الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم.وتصدرت الصين القائمة بـ( 38210 اختراعات) هذا المجال، متجاوزة بكثير الولايات المتحدة التي سجلت ( 6276 اختراعًا)، وكوريا الجنوبية (4155 اختراعا)، واليابان (3409 اختراعات)، والهند (1350 اختراعا).