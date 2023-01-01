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الصين: الانتهاء من تصميم أكبر شبكة على مستوى العالم للإنذار المبكر ضد الزلازل

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صورة الخبر: صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

أعلنت هيئة الزلازل الصينية اليوم الاثنين الانتهاء من تصميم أكبر شبكة على مستوى العالم للإنذار المبكر ضد الزلازل

ونقلت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) عن نائب رئيس الهيئة يين تشاو مين قوله في تصريح له اليوم "إن المشروع، من خلال نشر 15899 محطة مراقبة في جميع أنحاء البلاد، سيوفر للجمهور خدمة الإنذار المبكر ضد الزلازل وخدمة الإبلاغ السريع عن شدة الزلازل"، مشيرا إلى أن التحذيرات المبكرة الصادرة عن المشروع يمكن أن تصل إلى الجمهور من خلال التلفزيون وتلفزيون بروتوكول الإنترنت وتطبيقات الهاتف المحمول مثل "ويتشات" و "علي باي"، بالإضافة إلى مكبرات الصوت في القرى.
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وأوضح أن الإنذار المبكر ضد الزلازل يعتمد على شبكة كثيفة من محطات الرصد الزلزالي لإصدار تحذيرات قبل وصول الموجات الزلزالية المدمرة، مستفيدا في ذلك من حقيقة أن الموجات الزلزالية تنتقل بشكل أبطأ بكثير من الموجات الكهرومغناطيسية، ويمكن للجمهور اتخاذ تدابير احترازية لتقليل الخسائر، بعد تلقي تحذيرات قبل ما يتراوح بين بضع ثوان إلى عشرات الثواني من وصول الموجات الزلزالية.

وأضاف أنه من خلال المشروع، حققت الصين اختراقات كبيرة في التقنيات الأساسية للإنذار المبكر ضد الزلازل والإبلاغ السريع عن شدتها، لافتا إلى أن الأداء العام للنظام يمكن مقارنته بالمعايير الدولية المتقدمة.

وتشهد الصين العديد من الزلازل. وفي عام 2023، سجلت البلاد 18 زلزالا بقوة 5 درجات على مقياس ريختر أو أعلى، كان بينها 11 زلزالا ضربت البر الرئيسي الصيني، بما في ذلك زلزالان بقوة أعلى من 6 درجات.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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