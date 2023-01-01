الصورة الأولى لمنفذ الهجوم على السفارة الأمريكية فى لبنان

أظهرت صور التقطت في موقع الهجوم على السفارة الأمريكية في لبنان، اليوم الأربعاء، المنفذ مضرجاً بالدماء، وقد أشارت معلومات متداولة إلى مؤشرات تدل على أن ملابس المنفذ تؤكد انتماءه لـ تنظيم داعش.
وبحسب موقع العربية، قد أعلن الجيش اللبناني عن إطلاق شخص سوري الجنسية النار صباح الأربعاء على السفارة الأمريكية الواقعة شمال بيروت، قبل أن يتمّ توقيفه، في حين أكّدت السفارة أنّ طاقمها بخير.
وذكر الجيش اللبناني في بيان "تعرضت السفارة الأمريكية في لبنان في منطقة عوكر إلى إطلاق نار من قبل شخص يحمل الجنسية السورية".
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