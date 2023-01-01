الصورة الأولى لمنفذ الهجوم على السفارة الأمريكية فى لبنان

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صورة الخبر: منفذ الهجوم على السفارة الأمريكية
منفذ الهجوم على السفارة الأمريكية

أظهرت صور التقطت في موقع الهجوم على السفارة الأمريكية في لبنان، اليوم الأربعاء، المنفذ مضرجاً بالدماء، وقد أشارت معلومات متداولة إلى مؤشرات تدل على أن ملابس المنفذ تؤكد انتماءه لـ تنظيم داعش.

وبحسب موقع العربية، قد أعلن الجيش اللبناني عن إطلاق شخص سوري الجنسية النار صباح الأربعاء على السفارة الأمريكية الواقعة شمال بيروت، قبل أن يتمّ توقيفه، في حين أكّدت السفارة أنّ طاقمها بخير.

وذكر الجيش اللبناني في بيان "تعرضت السفارة الأمريكية في لبنان في منطقة عوكر إلى إطلاق نار من قبل شخص يحمل الجنسية السورية".

محيط السفارة
وأضاف "ردّ عناصر الجيش المنتشرون في المنطقة على مصادر النيران، ما أسفر عن إصابة مطلق النار، وتم توقيفه ونقله إلى أحد المستشفيات للمعالجة".

السفارة
من جهتها أعلنت السفارة الأمريكية عن تسجيل إطلاق نار "بالقرب من مدخل" مجمّع السفارة المحصن، وأضافت في منشور على موقع X، أنه "بفضل ردة الفعل السريعة" لقوات الأمن اللبنانية وفريق أمن السفارة، "فإن طاقمنا بأمان"

المصدر: العربية

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