الصلاة بملابس خفيفة بسبب الحر الشديد .. الإفتاء توضح الضوابط الشرعية



الدكتور محمد وسام الدكتور محمد وسام



اوضح الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، حكم الصلاة بملابس خفيفة بسبب الحر، قائلا: إن الصلاة لا تصح إلا في ملابس تغطي ما وراءها، وساترة للعورة.



وأضاف «وسام»، ردًا على سؤال: ما حكم الصلاة في ملابس خفيفة؟ أن ستر العورة شرط لصحة الصلاة بحيث لا تصح الصلاة بغيابه.



حكم صلاة المرأة بالبيجامة في الحر الشديد

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، ردا على سؤال: “ما حكم صلاة المرأة بالبيجامة وملابس النوم؟”، قائلا إن المرأة مأمورة في الصلاة بستر عورتها التي تشمل جميع جسدها فيما عدا الوجه والكفين.

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وأضاف الدكتور محمود شلبي، في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، أن الشرع لا يتوقف عند الأسماء، لافتا إلى أن صلاة المرأة بالبيجامة أو غيرها تجوز ما دامت مغطية لجسدها وعورتها المأمورة بسترها.وأوضح أن البيجامة ما دامت غير كاشفة لما تحتها أو شفافة، فيجوز الصلاة بها أو بغيرها.هل يجوز للمراة أن تصلى بالبيجامة مع خمار طويل؟سؤال أجاب عنه الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.وأوضح شلبي، قائلًا: إن من شروط صحة الصلاة ستر العورة، وستر العورة عند الرجل من السُرة الى الركبتين وعند المرأة جميع جسدها ماعدا الوجه والكفين، فلو كانت العورة مستورة فتصح الصلاة.وأشار إلى أن المرأة لو أرادت أن تصلى بملابس المنزل فلا حرج في ذلك ولكن بشرط أن تكون الملابس ساترة لجميع جسدها ماعدا وجهها وكفيها لا تصف ولا تشف فتصح صلاتها ولا حرج في ذلك.حكم الصلاة في الفانلة الحمالاتوأوضح الدكتور محمد عبدالسميع مدير إدارة الفروع الفقهية بدار الإفتاء، حكم الصلاة في الفانلة الحمالات، مؤكدًا أن الإمامين البخاري ومسلم رويا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ شَيْءٌ).وأوضح «عبدالسميع» عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: ما حكم الصلاة في الفانلة الحمالات ؟ أن النهي في الحديث المذكور، عن الصلاة وليس على كتف الإنسان شيء، مؤكدًا أن صلاة الرجل في الفانلة الحمالات مع ستر العورة؛ جائزة وليس فيها شيء.وأضاف أن الفانلة الحمالات التي يرتديها الرجل، تكون على كتف الإنسان وهو ما يزيل الوصف المذكور في الحديث.