الصداع النصفي وخطر حدوث السكتة الدماغية

ضحايا الصداع النصفي أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية أثناء الجراحة، تم التوصل إلى هذا الاستنتاج من قبل علماء من كلية هارفارد للصحة في الولايات المتحدة.
من المرجح أن يكون المرضى الجراحيون الذين لديهم تاريخ من الصداع النصفي ضحايا للسكتات الدماغية، كما أثبت العلماء الأمريكيون وعلى الرغم من أن الصداع النصفي يعتبر اضطرابا حميدا، إلا أنه يزيد أيضا من احتمال إعادة دخول المستشفى، وهو ما أكدته الدراسة.
والمجموعة الأكثر عرضة للخطر هي ضحية الصداع النصفي مع هالة تتطور بعد ظهور تفشي مميز في العينين ويجادل الخبراء الآن بأنه ينبغي إدراج هذه الصداع المرهق، التي تؤثر على 20? من النساء، في عوامل الخطر التي ينظر فيها الجراحون قبل الجراحة.
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