الصداع النصفي وخطر حدوث السكتة الدماغية

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ضحايا الصداع النصفي أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية أثناء الجراحة، تم التوصل إلى هذا الاستنتاج من قبل علماء من كلية هارفارد للصحة في الولايات المتحدة.



من المرجح أن يكون المرضى الجراحيون الذين لديهم تاريخ من الصداع النصفي ضحايا للسكتات الدماغية، كما أثبت العلماء الأمريكيون وعلى الرغم من أن الصداع النصفي يعتبر اضطرابا حميدا، إلا أنه يزيد أيضا من احتمال إعادة دخول المستشفى، وهو ما أكدته الدراسة.





والمجموعة الأكثر عرضة للخطر هي ضحية الصداع النصفي مع هالة تتطور بعد ظهور تفشي مميز في العينين ويجادل الخبراء الآن بأنه ينبغي إدراج هذه الصداع المرهق، التي تؤثر على 20? من النساء، في عوامل الخطر التي ينظر فيها الجراحون قبل الجراحة.

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ربطت الدراسات السابقة بالفعل الصداع النصفي بالسكتة الدماغية بسبب حقيقة أن هذا الصداع يزيد من ضغط الدم.ولكن الآن أراد العلماء تقييم خطر الإصابة بالسكتة الدماغية أثناء العمليات الجراحية وشملت الدراسة 124,558 مريضا جراحيا خضعوا لعملية جراحية بين يناير 2007 وأغسطس 2014.وكان متوسط عمر المرضى 52 عاما، وكان أكثر قليلا من نصفهم من النساء.خلال فترة المراقبة هذه، تم تسجيل 771 سكتة دماغية ومن بين جميع المرضى الذين واجهوا اضطراب الدورة الدموية الدماغية الحاد هذا، عانى 11.5? من الصداع النصفي. بشكل عام، تبين أن 2.4 سكتة دماغية حدثت لكل 1000 مريض جراحي.ومع ذلك، إذا كان لدى هؤلاء المرضى تاريخ من السكتة الدماغية، فقد ارتفع الخطر إلى 4.3 لكل ألف مريض وفي الوقت نفسه، بين ضحايا الصداع النصفي مع هالة، ارتفع هذا الرقم إلى 6.3 سكتة دماغية لكل ألف مريض.