الصحة تعلن خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الأضحى

قال الدكتور عمرو قنديل مساعد الوزير لشئون الطب الوقائي، أن خطة التأمين الطبي لعيد الاضحي تتضمن، استمرار تقديم الخدمات الوقائية اللازمة، والتنسيق مع المستشفيات العامة والمركزية ومراكز السموم للاكتشاف المبكر لأي حالات اشتباه بالتسمم الغذائي والنزلات المعوية والإبلاغ الفوري عنها ومتابعتها.
واضاف قنديل ان الخطة تتضمن ،كذلك توفير مخزون استراتيجي من الأمصال والطعوم الوقائية والعلاجية بالغرفة الوقائية وعلى مستوى الجمهورية، وكذلك توفير الأمصال العلاجية بالمستشفيات، بالإضافة إلى إتاحة الخدمات المعملية بالمعامل المركزية وفروعها بالمحافظات خلال أيام العيد.
جاء ذلك خلال عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان ، اليوم الأحد، اجتماعا بقيادات الوزارة ورؤساء الهيئات التابعة، وذلك لاستعراض خطة التأمين الطبي، لاحتفالات عيد الأضحى المبارك لعام 2024، والمدن الساحلية خلال أشهر الصيف.
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