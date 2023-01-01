الشناوي باقٍ في الأهلي بعد رفض عرض 4 ملايين دولار من بيراميدز



الشناوي الشناوي

أكد محمد الشناوي، حارس وقائد الأهلي، أن النادي الأهلي رفض عرضا ضخما من بيراميدز للتعاقد معه.

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وقال محمد الشناوي في حواره مع قناة أون تايم سبورتس 1: "لن ألعب في مصر غير للأهلي".وأضاف: "بالفعل تلقيت عرضًا كبيرًا من بيراميدز عندما كان النادي في بدايته، وصل لـ 2 مليون دولار لبيعي والأهلي رفضه، وبعدها ارتفع العرض لـ 4 مليون دولار على سبيل الإعارة والنادي رفضه أيضًا".وأوضح الشناوي: "الأرقام الكبير ليست أزمة بالنسبة لي (ومش في دماغي)، بالتأكيد أفكر في مستقبلي لكن أعرف جيدا أن الأهلي ومسؤوليه لن يتركوني".وواصل: "لا توجد أزمة في مركز حراسة المرمى بالأهلي، لدينا مصطفى شوبير حارس جيد للغاية، بالإضافة لحمزة علاء الذي يسير بشكل جيد في الأولمبياد ومع منتخب مصر الأولمبي، ومخلوف أيضا ظهر بشكل جيد".وانتقل الشناوي للحديث عن عروض الاحتراف قائلًا: "طالما أتواجد في الأهلي أي عرض سيأتي لي، النادي هو من سيتفاوض معه، وعقدنا جلسة أو جلستين بخصوص تجديد عقدي لكن لم يتم حسم الأمر حتى الآن".وتابع: "أعتقد ما يؤجل تجديد عقدي هو انشغال المسؤولين ليس إلا وثقتهم بي، لأنهم يعلمون أن الأهلي بيتي".واستمر حارس الأهلي: "لم أندم يوما على أي عرض لم يكتمل، حصلت على عرض من نادي النصر ولم يحسم، والعروض التي تأتي لي بشكل عام تكون بأرقام كبيرة، أكثر من 150 مليون جنيه في الموسم، أي ما يقرب 500 مليون جنيه في 3 سنوات وأحصل على أقل من 20 % من هذا الرقم حاليًا".وأنهى: "يجب أن أذكر أن الأهلي صاحب الفضل علي في الأول والآخر، الأهلي هو كل شيء بالنسبة لي، ولم أقلق من تجديد عقدي إطلاقًا".