الشريعي: سأترشح لرئاسة رابطة الأندية بنسبة 80%.. ولن أتواجد في اجتماع واحد مع عامر حسين



أيمن الشريعي أيمن الشريعي

كشف أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي عن نيته في الترشح لرئاسة رابطة الأندية بالموسم المقبل.

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وقال الشريعي عبر قناة النهار: "رابطة الأندية تتحدث عن شكل الدوري المحتمل مع الإعلام دون التحدث مع الأندية صاحبة الشأن، أنسب شكل للدوري في الموسم الجديد هو النظام الحالي الطبيعي ولكن يتم إلغاء المؤجلات لأنها هي سبب المشكلة الرئيسي والرابطة تريد تغيير نظام الدوري مع تواجد المؤجلات بشكل طبيعي إذا فما الجديد؟".وتابع "دور اتحاد الكرة ورابطة الأندية تطوير المسابقة المحلية لأنه هو الأساس وهي الأهم وهي ما تصنع التنافس بين اللاعبين وتؤهل الأندية والمنتخب للمشاركة في البطولات القارية، والحل هو أن يلعب الفريق المشاركة قاريا بعد 48 ساعة بشكل طبيعي مع توسيع قائمة الفريق إلى 35 لاعبا فوق السن".وواصل "عامر حسين من أفضل الأشخاص الذين تعاملت معهم على المستوى الشخصي ولكن أختلف معه حول طريقة إدارته للدوري بشكل كامل والتي أحدثت العديد من المشكلات ولا يتواجد بها مبدأ تكافؤ الفرص ولو بنسبة 1%".وشدد "عندما يلعب فريق 5 مباريات في الخامسة عصرا وفرق أخرى لا تلعب سوى في السابعة يكون لا هناك تكافؤ فرص وهذا قد يكون سبب هبوط بلدية المحلة، يقولون إن تأجيل المباريات خارج عن إرادتنا إذا فيما يخص المواعيد غير المتكافئة هل هذا خارج عن إرادتكم أيضا؟".وأضاف "إذا قررت رابطة الأندية الجديدة الاستعانة بعامر حسين كمشرف على المسابقات في الموسم المقبل لن أحضر أي اجتماع في وجوده وتحدثت معه من قبل وشرح وجهة نظره في طريقة إدارة الدوري بالموسم الماضي ولم أقتنع".وأتم "بنسبة 80% سأترشح لرئاسة رابطة الأندية في الموسم المقبل وفي حالة انتخابي بنسبة 95% سأستعين بحسام الزناتي بدلا من عامر حسين، لأن الزناتي لم يجد الدعم اللازم عندما تولى ذلك المنصب من قبل وكان يواجه بعض العقبات لأن أي تغيير أو تطوير وإضافات تجد العديد من الناس المتواجدين وتكون ضد الفكرة".