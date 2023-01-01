الشد العضلي ينذر بعلامات خطيرة .. احذر



الشد العضلي الشد العضلي



كشفت دراسة نُشرت في مجلة American Family Physician ، أن يعاني ما يصل إلى 60% من البالغين من تقلصات الساق الليلية، أو الشد العضلي ويسبب ألمًا شديدًا.

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يمكن أن يؤدي الشد العضلي إلى تقليل جودة حياتك بشكل كبير لأنه يمكن أن يؤثر على أنشطتك اليومية وكذلك قدرتك على العمل والمشاركة في الرياضة.الشد العضليالشد العضلي وهي تقلصات عضلية حادة يمكن أن تستمر لعدة ثوانٍ إلى دقائق، والتي تؤثر عادةً على الساق والقدم، على الرغم من أنها يمكن أن تضرب أيضًا أوتار الركبة، وأن العضلة المصابة "قد تشعر بألم لبضعة أيام" بعد التقلص الأولي.حالات يجب تذهب إلى الطبيب عند الشعور بالشد العضليقد تشير تقلصات الساق المتكررة إلى وجود مشكلة كامنة، لذا فمن الأفضل استشارة طبيب متخصص، ويمكن لطبيبك استبعاد أي أسباب أكثر خطورة، وتقديم أي توصيات علاجية، ومساعدتك في معالجة تغييرات نمط الحياة التي قد تخفف من تقلصات الساق.التشنجات متكررة وشديدة على الرغم من الحصول على الترطيب والراحة.تؤدي التشنجات إلى تعطيل أنشطتك اليومية وقدرتك على النوم أو التعافي بشكل كافٍ.تصاحب التشنجات ضعف في الساقين أو الشعور بالحرقان أو الوخز أسفل الساق.تصاحب التشنجات تغير في اللون أو إحساس بالبرودة في الساقين.الحوامل التي تعاني من الشد العضلي.لقد بدأت مؤخرًا في تناول دواء جديد قد تكون التشنجات أحد آثاره الجانبية.الشد العضلي ينذر بهذه العلاماتمعظم الأشخاص نشطون طوال اليوم ولكن الاحتمالية الأكبر للإصابة بإجهاد العضلات في الليل..ضعف الدورة الدمويةيمكن أن تعيق الدورة الدموية وتسبب تقلصات في الساقين، من الأعراض الأخرى التي قد تلاحظها برودة القدمين، وتغير لون القدمين، وبطء التئام الجروح في الساقين، والشعور بالوخز في القدمين، كما يجدر بالذكر أن عدم الحركة بشكل عام أثناء النوم قد يقلل من الدورة الدموية.جفافهناك بعض الأدلة على أن الجفاف يسبب تقلصات ليلية، هناك نمط موسمي واضح في تواتر تقلصات العضلات، مع ارتفاع الأعداد في الصيف وانخفاض الأعداد في الشتاء، وهذا يشير إلى أن الحرارة وربما أيضًا توازن السوائل لهما تأثير على تطور التقلصات، وإن الأعراض الأخرى للجفاف تشمل البول الداكن وجفاف الفم والدوخة.الضغط العصبيإن الضغط الناتج عن "عصب مضغوط في الظهر أو الرقبة" قد ينتشر إلى أسفل الساق ويسبب آلام الظهر، وأن من الأعراض الأخرى للعصب المضغوط الشعور بوخز أسفل الساق، وحرقان، وضعف، وتغيرات في ردود الفعل الطبيعية.