السيطرة على حريق أتوبيس كورنيش حلوان في طرة دون إصابات



حريق أتوبيس كورنيش حلوان حريق أتوبيس كورنيش حلوان



حصل موقع صدى البلد على الصور الأولى من حادث حريق أتوبيس كورنيش حلوان في القاهرة، والذي تفحم بالكامل جراء اندلاع النيران به في الاتجاه القادم من حلوان إلى المعادي.



حيث شهد طريق كورنيش حلوان بالقاهرة توقفا في الحركة المرورية للقادم من حلوان والمعصرة باتجاه المعادي ومصر القديمة بسبب اندلاع حريق هائل في أتوبيس على الطريق وقامت أجهزة أمن القاهرة بالدفع بسيارات الحماية المدنية.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا باندلاع حريق هائل في أتوبيس على طريق كورنيش حلوان بالاتجاه القادم من حلوان إلى المعادي، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الحماية المدنية في القاهرة إلى موقع البلاغ للسيطرة على الحريق.

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بالانتقال والفحص تبين من المعاينة والتحريات التي أجرتها فرق المباحث في القاهرة، اندلاع حريق في أتوبيس 26 راكب على طريق كورنيش حلوان باتجاه المعادي للقادم من حلوان، وقامت سيارتي إطفاء بالسيطرة على الحريق وإخماده.وقامت فرق المباحث بالاستعانة بونش لتجنيب الأتوبيس وتسيير الحركة المرورية على طريق كورنيش حلوان بعد السيطرة على النيران، وإخمادها حيث تبين من التحريات أن حادث أتوبيس كورنيش حلوان لم يسفر عنه إصابات أو خسائر بشرية.