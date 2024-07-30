السيارات الحوامل في الصين.. ظاهرة غريبة تثير الجدل بشوارع بكين

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في مشهد غير مألوف على الجميع، وخاصة في الصين، رؤية السيارات وهي منتفخة في شكل يشبه البالونات، ما أثار حالة من قلق مالكي السيارات، اذلين أطلقوا عليها لقب «السيارات الحوامل»، إذ تعد هذه الحالة ظاهرة غريبة وثقها أحد مالكي السيارات وتداولها رواد وسائل التواصل الاجتماعي، كنوع من التحذير من السبب الذي أدى إلى هذا الشكل.

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انتفاخ السيارات في الصينهناك العديد من السيارات المغلفة بأفلام حماية الطلاء، كانت الأبرز في الإصابة بانتفاخات «السيارات الحوامل»، وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة القياسية التي ما زالت تشهدها الصين، ووفق ما نشرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية، أن هذه الظاهرة غريبة للغاية، وهي بسبب الارتفاع القياسي في درجات الحرارة الذي تشهده البلاد مؤخرًا، ما أدى إلى انتفاخ هذه الأفلام وتشوهها.السيارات الحوامل«السيارات الحوامل»، هو اللقب الذي أُطلق على انتفاخ السيارات من قبل مالكيها، بسبب ارتفاع درجات الحرارة القاسية، وتداوله رواد وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى تداول الفيديوهات، وكتب أحدهم عبر حسابه الشخصي: «لا مزاح.. السيارات المصنوعة في الصين تنتفخ أو تحمل عندما يكون الجو حارًا جدًا»، احذروا من تعريضها إلى أشعة الشمس الحارقة لفترات طويلة.وحسب ما نشرته وكالة الأنباء الصينية، أن درجة الحرارة المرتفعة التي تشهدها الصين حاليًا، كشفت عن انتشار استخدام أفلام حماية طلاء مزيفة في السوق الصينية، إذ لم تتأثر السيارات المغلفة بأفلام حماية أصلية بهذه المشكلة، وهو ما أوضحه مالكي السيارت أيضًا، أنهم وقعوا في فخ أفلام حماية الطلاء المزيفة.