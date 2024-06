السوق المصري يستقبل 10 سيارات جديدة لـ6 علامات تجارية..خلال شهر مايو ..

إم جي 4 إم جي 4

خلال شهر مايو الماضي وحتى بداية يونيو الحالي، شهد السوق المصري استقبال مجموعة من السيارات الجديدة التي تم تدشينها في مصر للمرة الأولى، وتتنوع ما بين سيدان وكروس أوفر SUV وطرازات كهربائية، ويصل عددهم إلى 10 سيارات لـ 6 علامات تجارية هم (هيونداي Hyundai - إم جي MG - شيري Chery - بايك BAIC - فولكس فاجن Volkswagen - و VGV)، وقد قمنا بحصر السيارات الجديدة التي انطلقت بالسوق المصري مؤخرا وأسعارها في السطور التالية..



1- هيونداي إلنترا AD



في الثالث عشر من شهر مايو الماضي، أعلنت شركة جي بي غبور أوتو، عن تدشين السيارة "هيونداي النترا AD" في نسختها المجمعة محليا لأول مرة رسميا داخل السوق المصري، وذلك بعد أن كان يتم استيرادها من الخارج.

ويقدم الوكيل ضمان لمدة خمس سنوات أو 100,000 كيلومتر (أيهما أقرب)، ويتم طرح "النترا AD" في ثلاثة فئات هم (الفئة الأولى Smart ، الثانية Modern، والثالثة Topline)، وتبلغ الأسعار كالتالي:الفئة الأولى بسعر 890,000 جنيهالفئة الثانية بسعر 950,000 جنيهالفئة الثالثة بسعر 1,050,000 جنيهمنظومة القوةتعتمد "النترا AD" على محرك رباعي الأسطوانات سعته 1.6 لتر MPI قادرا على توليد قوة 128 حصان، وأقصى عزم دوران 155 نيوتن/ متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيك سداسي السرعات.2- إم جي 4 الكهربائيةأعلنت شركة المنصور للسيارات (الوكيل المحلي لعلامة إم جي) في السادس عشر من مايو تدشين السيارة الكهربائية "إم جي 4" رسميا للمرة الأولى داخل السوق المصري، والتي تعتبر أول سيارة كهربائية للشركة في مصر. لتنضم إلى تشكيلة العلامة التي تضم في الوقت الحالي طرازات (إم جي 5، إم جي 6، إم جي RX5 بلس، وإم جي ZS).يتم طرح "إم جي 4" بفئتين هم Standard وLuxury وتبلغ أسعارهما كالتالي:الفئة الأولى بسعر 1,350,000 جنيهالفئة الثانية بسعر 1,650,000 جنيهويقدم الوكيل عند شراء السيارة، شاحن AC منزلي من المستوى 2 مثبت على الحائط مجانًا، أو بطاقة مسبقة الدفع من Infinity لشحن ما يصل إلى 40,000 كيلومتر مجانا، بالإضافة إلى صيانة مجانية لمدة 3 سنوات أو حتى 60 ألف كيلومتر (أيهما أقرب)، إلى جانب برنامج استبدال للسيارة "إم جى 4" من العام الأول وحتى العام الثالث مع ضمان استرداد يصل إلى 70%من قيمة السيارة (وقت شرائها).منظومة القوةتقدم "إم جي 4" الكهربائية بإختيارين من منظومة القوة، الأول: محرك بقوة 168 حصان وعزم دوران 250 نيوتن متر، وبطارية 51 كيلووات تمنح السيارة القدرة على السير لمدى يصل إلى 350 كم، في الشحنة الواحدة ويبلغ زمن شحن البطارية السريع من 10 : 80% ما يصل إلى 40 دقيقة.. أما الاختيار الثاني: فهو بمحرك 200 حصان ونفس عزم الدوران، بينما يبلغ سعة البطارية 64 كيلووات ويصل المدى الكهربائي إلى 450 كم في الشحنة الواحدة، وتستغرق البطارية 35 دقيقة للشحن السريع من 10% إلى 80%.3- شيري تيجو 4 بروأزاحت شركة "غبور چي بي أوتو" ستارها في الثامن والعشرين من الشهر الماضي عن الكروس أوفر SUV تحت المدمجة "Tiggo 4 Pro"، والتي تنضم لتشكيلة السيارات المجمعة محليًا في السوق المصري، بعد أن كانت متاحة في وقت سابق عام 2019 بالمحرك التيربو تحت اسم "تيجو 4"، ومن المقرر أن تحل السيارة الجديدة محل الطراز "تيجو 3"، وتبلغ أسعار السيارة الجديدة:•الفئة الأولى Comfort بسعر 850,000 جنيه•الفئة الثانية Luxury بسعر 925,000 جنيه•الفئة الثالثة Turbo بسعر 999,000 جنيهويقدم الوكيل عرض صيانة مجانية لمسافة 30 ألف كيلومتر أو لمدة سنتين أيهما أقرب.منظومة القوةتتوفر السيارة باختيارين لمنظومة القوة؛ الأول يعتمد على محرك بنزين تنفس طبيعي سعته 1.5 لترًا بقوة 111 حصان وأقصى عزم دوران 138 نيوتن متر.. والثاني بسعة 1.5 لترًا أيضًا ولكنه مزود بشاحن تيربو وتصل قوته إلى 145 حصان وأقصى عزم دوران 210 نيوتن متر.. وكلا المحركين يتصل بناقل حركة CVT.4- بايك U5 Plusأزاحت شركة "الكان أوتو" -الوكيل الجديد لعلامة "بايك BAIC" الصينية في مصر- ستارها مساء اليوم الثلاثين من شهر مايو عن السيدان "U5 Plus" ضمن تشكيلة من ثلاث سيارات متاحة للبيع تضم أيضًا (X55 وX7)، إلى جانب استعراض مجموعة من الطرازات الـ(Off-road والكهربائية) ولكن لن يتم طرحهم للبيع في الوقت الحالي..تنطلق السيارة في ثلاثة فئات وتبلغ أسعارهم كالتالي:•الفئة High Line بسعر 799,900 جنيه•الفئة Top Line بسعر 899,900 جنيه•الفئة EU5 EV (كهربائية) بسعر 1,299,900 جنيهمنظومة القوةتعتمد السيارة على محرك سعته 1.5 لترًا بقوة 111 حصان و142 نيوتن متر، وتنتقل قوة المحرك إلى العجلات الأمامية عبر ناقل حركة ذي تعشيق مستمر CVT.5- بايك X55تم الكشف عن الكروس أوفر SUV المدمجة "X55"موديل 2025 رسميا بالسوق المصري والتي تنطلق في ثلاثة فئات ويقدم الوكيل ضمان 6 سنوات أو 150 ألف كم (أيهما أقرب)، وتبلغ الأسعار كالتالي:الفئة الأولى Highline بسعر 1,249,900 جنيهالفئة الثانية Topline بسعر 1,349,900 جنيهالفئة الثالثة Permium Line بسعر 1,474,900 جنيهمنظومة القوةتعتمد السيارة على محرك سعته 1.5 لترًا يتصل بشاحن تيربو قادرا على توليد قوة 185 حصان وأقصى عزم دوران 305 نيوتن متر، وبالنسبة لناقل الحركة فهو DCT مزدوج القابض من 7 سرعات وتأتي بنظام الدفع الأمامي للعجلات6- بايك X7تدشين الكروس أوفر SUV متوسطة الحجم "بايك X7"، جنبًا إلى جنب كل من السيدان "U5 Plus" والكروس أوفر SUV مدمجة "X55"، وتقدم أيضا في ثلاثة فئات تبلغ أسعارهم كالتالي:•الفئة High Line بسعر 1,524,900 جنيه•الفئة Top Line بسعر 1,599,900 جنيه•الفئة Premium Line بسعر 1,674,900 جنيهمنظومة القوةتعتمد X7 على محرك رباعي الاسطوانات سعته 1.5 لترًا قادر على توليد قوة 185 حصان وأقصى عزم دوران 305 نيوتن متر. ويتصل هذا المحرك بناقل حركة مزدوج القابض من 7 سرعات.7- فولكس فاجن تيجوانومع بداية شهر يونيو الجاري أعلنت الشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف -وكيل علامة "فولكس فاجن Volkswagen" في السوق المصري- عن تقديم الجيل الثالث من الكروس أوفر SUV المدمجة "تيجوان Tiguan" بشكل رسمي في فئة واحدة يقدر سعرها بنحو 2,390,000 جنيه.منظومة القوةتنطلق تيجوان الجديدة بنفس منظومة القوة السابقة اعتمادًا على محرك رباعي الاسطوانات سعته 1.4 لترًا قادر على توليد قوة 152 حصان وأقصى عزم دوران 250 نيوتن متر. ويتصل هذا المحرك بناقل حركة DSG مزدوج القابض من 7 سرعات، أما معدل استهلاك الوقود فيقدر بحوالي 6.71 لتر لكل 100 كيلومتر.8- فولكس فاجن طوارقكما تم الكشف عن الكروس أوفر SUV متوسطة الحجم "طوارق Touareg" فيس ليفت موديل 2024 في نسختها الرياضية R-Line بالسوق المصري والتي تقدم بسعر 3,990,000 جنية،منظومة القوةتعتمد السيارة على محرك TFSI رباعي الأسطوانات سعته 2 لتر قادرا على توليد قوة 250 حصان وأقصى عزم دوران 370 نيوتن متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة اوتوماتيك من 8 سرعات، بنظام الدفع الرباعي للعجلات، وتستطيع السيارة الانطلاق من ثباتها إلى سرعة 100 كم/س خلال 6.8 ثواني، وتصل سرعتها القصوى إلى 229 كم/س.9- في جي في "U70 برو بلس"في الثاني من شهر يونيو الجاري، أعلنت شركة "VGV موتورز إيجيبت"، أحد شركات مجموعة IFG، الوكيل المحلي لعلامة "VGV" الصينية، تدشين الكروس أوفر SUV الجديدة "U70 برو بلس" ذات السبعة مقاعد رسميا بالسوق المصري.تعد السيارة الجديدة نسخة رياضية أكثر من "U70" الحالية، والتي تأتي بواجهة جديدة وتجهيزات أحدث وعدد أكبر من أنظمة السلامة والأمان، وتقدم بفئتين تبلغ أسعارهما كالتالي:- الفئة الأولى بسعر 1,079,900 جنيه- الفئة الثانية بسعر 1,149,900 جنيهمنظومة القوةتعتمد " U70 Pro Plus" على محرك سعته 1.5 لتر يتصل بشاحن تيربو قادرا على توليد قوة 156 حصان وعزم دوران أقصى 215 نيوتن متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات + steptronic.10- في جي في "U70 P"كما تم تدشين السيارة "U70 P" موديل 2024 والتي تنطلق في فئة واحدة هي Highline بسعر 999,900 جنيه.منظومة القوةتعتمد "U70 P" على نفس محرك " U70 Pro Plus" وهو سعته 1.5 لتر يتصل بشاحن تيربو قادرا على توليد قوة 156 حصان وعزم دوران أقصى 215 نيوتن متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات + steptronic.