السماح لأمازون بالتحليق بطائراتها بدون طيار لمسافات أطول



صورة أرشيفية صورة أرشيفية

منحت إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) شركة أمازون الإذن بالتحليق بطائرات التوصيل بدون طيار خارج خط الرؤية المرئي (BVLOS)، ومع تجاوز هذه العقبة، تدعي الشركة أنها تستطيع الطيران لمسافة أبعد وتوسيع خدمة الطائرات بدون طيار، مما يوفر للعملاء توصيلًا أسرع ومجموعة أكبر من العناصر، حسبما أعلنت أمازون في منشور بالمدونة.



حتى الآن، سمحت إدارة الطيران الفيدرالية لشركة أمازون فقط بالتحليق بالطائرات بدون طيار إلى أبعد مسافة يمكن رؤيتها من الأرض. وبهذه الطريقة، يمكن للراصدين أو الطيارين التأكد من عدم تداخل الطائرات بدون طيار مع الطائرات. ومع ذلك، فإن هذا القيد قد حد بشكل خطير من المدى الذي يمكن للطائرات بدون طيار أن تقطعه.



ولتجاوز ذلك، قالت أمازون إنها أمضت سنوات في تطوير "تقنية الكشف والتجنب على متن الطائرة". وقدمت معلومات هندسية إلى إدارة الطيران الفيدرالية بما في ذلك تفاصيل التشغيل والصيانة والأداء. وقالت أمازون إنه تم بعد ذلك إجراء اختبارات الطيران بحضور مفتشي إدارة الطيران الفيدرالية حول الطائرات والمروحيات ومنطاد الهواء الساخن "لإظهار كيف تحركت الطائرة بدون طيار بأمان بعيدًا عن كل واحدة منها".

قد يعجبك أيضا...

ومع الحصول على موافقة BVLOS، تخطط الشركة لتوسيع منطقة التسليم حول منشأة الطائرات بدون طيار الخاصة بها في كوليج ستيشن، تكساس. وفي وقت لاحق من عام 2024، سيتم دمج عمليات التسليم بالطائرات بدون طيار في شبكة التوصيل الأوسع الخاصة بها.وفي الشهر الماضي، أعلنت أمازون أنها أوقفت تسليم الطائرات بدون طيار في أحد مواقع الاختبار الأولى لها في لوكفورد، كاليفورنيا، دون تقديم سبب محدد. وفي الوقت نفسه، قالت إنها ستطلق عمليات التسليم بطائرات بدون طيار في منطقة مترو ويست فالي في فينيكس.