السعودية تعلن ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة 1445هـ: غدًا الجمعة أول أيام ذي الحجة

وفي مساء يوم 29 ذي القعدة، غربت الشمس فوق مكة المكرمة في تمام الساعة 7:02 مساءً، وكان القمر فوق الأفق مباشرة على درجة واحدة من الارتفاع. وكانت "استطالة" القمر أو المسافة الزاوية من الشمس أربع درجات مع إضاءة 0.1%. تم ضبطه بعد 11 دقيقة عند الساعة 7:13 مساءً، مستوفيًا شروط بدء الشهر القمري الجديد.
أكد مرصد الهلال بمحافظة الحريق بالرياض، رؤية هلال شهر ذي الحجة للعام الهجري 1445هـ. يحدد هذا الحدث الفلكي مواعيد التقويم الإسلامي للاحتفالات الدينية الرئيسية: الجمعة 7 يونيو، سيكون أول أيام ذي الحجة، يليه يوم عرفة يوم السبت 15 يونيو، ويبدأ عيد الأضحى يوم الأحد 16 يونيو. .
وكانت المحكمة العليا السعودية قد حثت في وقت سابق المسلمين في جميع أنحاء البلاد على تحري هلال شهر ذي الحجة مساء الخميس 29 ذي القعدة، الموافق 6 يونيو 2024.
رؤى فلكية
وقدمت الجمعية الفلكية بجدة رؤى تفصيلية حول الميكانيكا السماوية لهذا الحدث. ووفقًا لتقريرهم، كان من المتوقع أن يصل القمر إلى الاقتران – عندما تكون الشمس والقمر على نفس خط الطول السماوي – في 6 يونيو الساعة 3:37 مساءً بتوقيت مكة المكرمة. يمثل هذا الاقتران مرحلة مهمة في الدورة القمرية، والتي تحدث في وقت واحد في جميع أنحاء العالم.
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