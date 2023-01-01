السعال المستمر علامة على مرض خطير



السعال المستمر السعال المستمر

يعد الكشف المبكر عن السرطان أمرًا بالغ الأهمية لتحسين فرص العلاج الناجح وخفض المضاعفات الخطيرة.



تختلف أعراض السرطان المبكرة اعتمادًا على نوع السرطان وموقعه، لكن هناك بعض العلامات التحذيرية العامة التي يجب الانتباه إليها.



تغيرات في عادات الأمعاء أو المثانة: إسهال، إمساك، تغير في قوام البراز، دم في البراز أو البول.

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السعال المستمر أو بحة في الصوت: قد يكون علامة على سرطان الرئة أو الحنجرة.صعوبة في البلع أو الشعور بالشبع بسرعة: قد يشير إلى سرطان المريء أو المعدة.نزيف غير طبيعي: نزيف من المهبل بين فترات الحيض، نزيف من المستقيم، نزيف في اللثة.ألم مزمن: ألم في الظهر، ألم في البطن، ألم في العظام أو المفاصل.ظهور كتلة أو تورم: قد يشير إلى سرطان الثدي، سرطان الغدد الليمفاوية، أو أنواع أخرى من السرطان.تغيرات في شكل أو لون شامة: نمو الشامة، تغير لونها، أو حكة أو نزيف.جروح لا تلتئم: قرحة في الفم لا تلتئم، أو قرحة جلدية لا تلتئم.فقدان الوزن غير المبرر: فقدان 5% أو أكثر من وزن الجسم دون محاولة.التعب الشديد: تعب مستمر لا يتحسن مع الراحة من علامات السرطان.الحمى المستمرة: حمى وارتفاع في الحرارة بدون سبب واضح.التعرق الليلي: تعرق غزير أثناء الليل في أوقات غير حارة من علامات السرطان المحتملة .تبيه هاملا تتجاهل أي أعراض غير طبيعية واستشر الطبيب في أقرب وقت ممكن إذا لاحظت أي من علامات التحذير هذه.