السجن 10 سنوات لمجدي راسخ وحسام جنينة في الاستيلاء على أموال مستهلكي الغاز



مجدي راسخ مجدي راسخ



قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في العباسية، برئاسة المستشار مجدي عبد الباري معاقبة مجدي راسخ ، والد زوجة علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، وحسام رضا جنينة، بالسجن 10 سنوات، لاتهامهما بالاستيلاء على أكثر من مليار جنيه من أموال مستهلكي الغاز.



صدر القرار برئاسة المستشار مجدي عبد الباري، وعضوية المستشارين محمد عبد الحكيم رضوان،وحسين عبد الرؤوف، وأمانة سر رجب شعبان، ومحمد علاء.



السجن 15 سنة لمتهمين و5 سنوات لآخر والبراءة لياقي المتهمين في قضية رشوة أسوان

قرار عاجل بشأن البلوجر لوشا في واقعة طمس لوحات سيارة

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تفاصيل أمر الإحالةوأحالت جهات التحقيق، محمد مجدي حسين راسخ، رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق، ومحمد هاني أحمد محمد فريد، رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق، والرئيس التنفيذي الحالي، وحسام رضا جنينة، رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق، للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالامتناع عن توريد مبلغ يتجاوز المليار جنيه قيمة مُستحقات الهيئة العامة للبترول للغاز والمحصلة من المستهلكين.رشوة أسوان الكبرىوقررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم شمال القاهرة بالعباسية الحكم على المتهم الأول والثالث 15 سنة وغرامة 5 ملايين جنيه، والحكم على المتهم الثاني بالسجن 5 سنوات والعزل من وظيفته والبراءة لباقى المتهمين ، في القضية المعروفة إعلاميا بـ رشوة مياه أسوان.وصل المتهمون في قضية رشوة مياه أسوان صباح اليوم لمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم شمال القاهرة.وظهرت عشيقة المتهم الرئيسي في القضية مرتدية بنطلونا أسود وجاكيت أسود وتحمل في يدها زجاجة مياه وقامت بإخفاء وجهها باستخدام كمامة.ونظرت الدائرة 18 بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم شمال القاهرة بالعباسية، اليوم الأحد، برئاسة المستشار مجدي عبد الباري، محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ “رشوة مياه أسوان”.وكشف ممثل الادعاء خلال المرافعة، أن أنفس المتهمين أمرتهم وقادتهم إلى السعي وراء السوء وخطوات الشيطان، حيث انقلب حالهم من السلطة إلى الهون، بعد أن خان المتهم الأول شرف الوظيفة العمومية.وأكمل ممثل النيابة العامة خلال مرافعته، أن المتهمين أمنوا العقاب والحساب، لكن كان الله لهم بالمرصاد، وانغمسوا في وحل الحرام وأكل السحت واستحلال الرشوة.