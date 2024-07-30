السبوتة: فاكهة صيفية نادرة في مصر تحارب الدهون وتعزز الصحة



السبوتة السبوتة

السبوتة، فاكهة صيفية نادرة في مصر، يحين وقت نضجها وجني ثمارها في هذا الوقت من كل عام، وتُعد السبوتة واحدة من أشجار عائلة الـ «Sapotaceae» التي تضم عدة أنواع من الفواكه المأكولة، الشجرة دائمة الخضرة ومتوسطة الحجم، حيث يتراوح ارتفاعها بين 6 إلى 20 مترًا.

قد يعجبك أيضا...

لقد زُرعت أشجار السبوتة منذ فترة طويلة لاستخلاص مادة “لاتكس” المستخدمة في صناعة اللبان وبعض المواد الأخرى مثل حشوات الأسنان. وتُعد مناطق جنوب شرق المكسيك وجواتيمالا وهندوراس أهم مناطق تواجد هذه الأشجار على مستوى العالم.تتميز فاكهة السبوتة بفوائد صحية عديدة، حيث تساهم في تعزيز قدرة الجسم على حرق الدهون، مما يساعد في إنقاص الوزن.اقرأ أيضًا| 5 أدوية لا يجب تناولها مع القهوةكما تعمل على تقليل نسبة الكوليسترول الضار وزيادة نسبة الكوليسترول الجيد في الجسم، مما يجعلها فاكهة ممتازة للحفاظ على صحة القلب.بالإضافة إلى ذلك، تحتوي السبوتة على مضادات أكسدة قوية تساعد في الوقاية من الأورام والسرطانات، وبفضل احتوائها على نسبة جيدة من فيتامين ب12، مما يجعلها مفيدة بشكل خاص للنساء، خاصةً كبار السن.