السبت .. ذروة شهب «الحمليات 2024»..

تعبر الكرة الأرضية هذا الأسبوع خلال البقايا الغبارية من حطام الكويكب (1566 إيكاروس) وذلك سيتسبب في حدوث ذروة تساقط شهب الحمليات السنوية والتي ستبلغ ذروتها خلال ساعات النهار بعكس معظم زخات الشهب.
تنشط شهب الحمليات في الفترة من 14 مايو إلى 24 يونيو ومعظمها غير مرئي للعين المجردة لأن نشاطها أمام مجموعه نجوم الحمل في موقع ليس بعيداً عن الشمس ولو كان بالإمكان اطفأ الشمس عندها يمكن رؤية تساقط أكثر من 60 شهاب بالساعة وهي تخترق أعلى الغلاف الجوي للأرض بسرعه 39 كيلومتر بالثانية وهذا ما يجعلها واحدة من أنشط زخات الشهب خلال العام.
ووفقا لجمعية الفلكية بجدة ، لمحاولة رؤيتها يتم مراقبة الأفق الشرقي صبيحة يوم السبت 8 يونيو من موقع مظلم بعيداً عن أضواء المدن مع إطلالة واسعة على السماء للحصول على أفضل النتائج، حيث سترتفع نقطة إشعاعها "انطلاقها " قبل 45 دقيقة من شروق الشمس ، وتنطلق بشكل أفقي عبر الغلاف الجوي العلوي للأرض علما بأن معظمها لامع بما يكفي لتسطع عبر ضوء الفجر.
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