السبت .. بدء العمل بتنسيق القبول بجامعة الأزهر وتسجيل الرغبات إلكترونيًّا

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صدق الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، على بدء العمل بمكاتب تنسيق القبول بجامعة الأزهر بداية من يوم السبت القادم الموافق 7 من سبتمبر وحتى يوم الخميس الموافق 12 من سبتمبر 2024م.

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بدء العمل بتنسيق القبول بجامعة الأزهر وتسجيل الرغبات إلكترونيًّاوأوضح الدكتور محمد فرج، مستشار رئيس الجامعة للتنسيق الإلكتروني، أن التسجيل متاح للطلبة الناجحين في الدور الأول للثانوية الأزهرية للعام الحالي 2023-2024م، وأن التسجيل لطلبة الدور الثاني الذين تم اعتماد نتيجتهم اليوم سوف يكون متاحًا يوم الاثنين القادم الموافق 9 من سبتمبر.وناشد مستشار رئيس الجامعة للتنسيق الإلكتروني الطلاب والطالبات بالالتزام بتسجيل رغباتهم خلال الفترة المعلنة، وطالبهم بقراءة الدليل بعناية؛ لمعرفة التخصصات المختلفة بمختلف الكليات، وكذلك بتحري الدقة في كتابة الرغبات؛ حرصًا على مصلحة الطلاب.هذا ويستطيع الطلاب الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني من خلال بوابة تنسيق الجامعات مصر الرقمية من خلال الرابط الآتي:https://tansik.digital.gov.eg/application/فيما أكد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، على ضرورة الإخلاص في طلب العلم، والتزود بالعلم النافع، وأن يكون الطالب على قدر المسئولية في حمل ميراث النبوة.وقال- خلال لقائه بطلاب سنغافورة-: إن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، يولي الوافدين رعاية خاصة، ويوصي دائمًا بالعناية بهم ومتابعة أحوالهم، وتهيئة جميع السبل لهم؛ ليعودوا إلى بلادهم خير سفراء للأزهر الشريف.وأشاد بالبرنامج التعريفي بالأزهر (استقبال الوافدين الجدد) الذي يعقده مركز تطوير تعليم الوافدين والأجانب بإشراف الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشارة شيخ الأزهر لشئون الوافدين رئيسة مركز التطوير، مؤكدًا أنه يسهم في تثقيف الوافد وتعريفه بقطاعات الأزهر الشريف، ويلتقي بقياداته ويزور جامعه وجامعته؛ ليشعر الطالب الوافد برحم العلم، وتكون لديه المعلومات الكافية عن المكان الذي يدرس فيه.وأشار إلى أن جامعة الأزهر تتميز بجمعها للعلوم الشرعية والعربية والعملية وتربو عدد كلياتها عن التسعين كلية تغطي معظم محافظات الجمهورية، إضافة إلى المعاهد والمراكز البحثية والمستشفيات التي تقدم خدماتها للمجتمع.وأهاب بالوافدين ضرورة المواظبة على طلب العلم النافع والاستزادة منه، واستثمار سفرهم الذي تكبدوا فيه العناء والبعد عن الأهل والأحباب في طلب العلم.وعقب اللقاء تجول الطلاب في الحرم الجامعي ورأوا كليات الجامعة ومراكزها البحثية والعلمية.